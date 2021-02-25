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Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
Врач из Находки, которая в январе жаловалась на недостаточную оплату работы своих коллег, заявила, что ее машину повредили, полиция ищет виновных, сообщил РИА... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T04:27
2021-02-25T04:27
умвд рф
владивосток
находка
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Врач из Находки, которая в январе жаловалась на недостаточную оплату работы своих коллег, заявила, что ее машину повредили, полиция ищет виновных, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.В январе врач горбольницы Находки Наталья Пежемская опубликовала видео, на котором рассказывала, что врачи в Находке получают зарплаты ниже положенного. Ролик тогда широко разошелся в соцсетях Приморья и ряде СМИ. Также женщина является активистом общественного движения "За развивающуюся Находку", участники которого выступают против открытой перевалки угля.В четверг в соцсетях появилось видео, на котором Пежемская рассказывает, что неизвестные обстреляли машину ее семьи, и она расценивает это как давление. На кадрах видны повреждения на капоте и скол на лобовом стекле.По его словам, полицейские опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли видеозаписи камер наружного наблюдения."Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавили в полиции.Органы прокуратуры проводили проверку по публикациям о низких зарплатах медперсонала в Находкинской больнице, однако доводы не нашли своего подтверждения, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве. Комментарием Минздрава Приморья о ситуации с зарплатами в больнице Находки РИА Новости не располагает.
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владивосток
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умвд рф, владивосток, находка, приморский край, происшествия

Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто

04:27 25.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Врач из Находки, которая в январе жаловалась на недостаточную оплату работы своих коллег, заявила, что ее машину повредили, полиция ищет виновных, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
В январе врач горбольницы Находки Наталья Пежемская опубликовала видео, на котором рассказывала, что врачи в Находке получают зарплаты ниже положенного. Ролик тогда широко разошелся в соцсетях Приморья и ряде СМИ. Также женщина является активистом общественного движения "За развивающуюся Находку", участники которого выступают против открытой перевалки угля.
В четверг в соцсетях появилось видео, на котором Пежемская рассказывает, что неизвестные обстреляли машину ее семьи, и она расценивает это как давление. На кадрах видны повреждения на капоте и скол на лобовом стекле.
"В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение 38-летней женщины о том, что в ночное время на парковке около дома в поселке Ливадия неизвестным был поврежден её автомобиль Subaru Forester", - сказал собеседник.
По его словам, полицейские опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли видеозаписи камер наружного наблюдения.
"Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавили в полиции.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Органы прокуратуры проводили проверку по публикациям о низких зарплатах медперсонала в Находкинской больнице, однако доводы не нашли своего подтверждения, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве. Комментарием Минздрава Приморья о ситуации с зарплатами в больнице Находки РИА Новости не располагает.
 
УМВД РФВладивостокНаходкаПриморский крайПроисшествия
 
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