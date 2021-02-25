https://ria.ru/20210225/vrach-1598860175.html

Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто

Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто

Врач из Находки, которая в январе жаловалась на недостаточную оплату работы своих коллег, заявила, что ее машину повредили, полиция ищет виновных, сообщил РИА... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T04:27

2021-02-25T04:27

2021-02-25T04:27

умвд рф

владивосток

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Врач из Находки, которая в январе жаловалась на недостаточную оплату работы своих коллег, заявила, что ее машину повредили, полиция ищет виновных, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.В январе врач горбольницы Находки Наталья Пежемская опубликовала видео, на котором рассказывала, что врачи в Находке получают зарплаты ниже положенного. Ролик тогда широко разошелся в соцсетях Приморья и ряде СМИ. Также женщина является активистом общественного движения "За развивающуюся Находку", участники которого выступают против открытой перевалки угля.В четверг в соцсетях появилось видео, на котором Пежемская рассказывает, что неизвестные обстреляли машину ее семьи, и она расценивает это как давление. На кадрах видны повреждения на капоте и скол на лобовом стекле.По его словам, полицейские опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли видеозаписи камер наружного наблюдения."Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавили в полиции.Органы прокуратуры проводили проверку по публикациям о низких зарплатах медперсонала в Находкинской больнице, однако доводы не нашли своего подтверждения, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве. Комментарием Минздрава Приморья о ситуации с зарплатами в больнице Находки РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210224/napadenie-1598704883.html

владивосток

находка

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, владивосток, находка, приморский край, происшествия