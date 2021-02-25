https://ria.ru/20210225/voda-1598863711.html

В Саратове более 400 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Саратове более 400 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Ограничена подача воды в дома 424 тысяч жителей Саратова из-за аварии на сетях водоканала, котельные работают в штатном режиме, сообщил областной главк МЧС. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:22

2021-02-25T08:22

2021-02-25T10:39

жкх

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Ограничена подача воды в дома 424 тысяч жителей Саратова из-за аварии на сетях водоканала, котельные работают в штатном режиме, сообщил областной главк МЧС."В связи с аварийно-ремонтными работами - замена задвижки диаметром 100 миллиметров на водопроводном комплексе-3 - ООО "Концессии водоснабжения Саратов" был перекрыт водовод диаметром 1000 миллиметров и с 8.00 мск… ограничены параметры подачи ХВС (холодного водоснабжения) на водопроводном комплексе-2, понижены параметры подачи ХВС в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов, частично - Волжского района. В зону понижения параметров ХВС входят 2726 жилых домов разной этажности с населением 424 тысячи человек, из них детей 84 008", - говорится в сообщении.Уточняется, что котельные работают в штатном режиме, подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные и социально значимые объекты для поддержания нормального функционирования в случае поступления заявок.Мэр города Михаил Исаев на своей странице в Instagram заявил, что в Саратове после аварии на водоканале частично ограничена подача тепла , есть трудности с получением горячей воды.Прокуратура Саратова сообщила, что проконтролирует ход устранения аварии на сетях водоканала.Еще одна утечка на трубопроводе произошла в Куйбышевском районе Самары, без холодной воды остались 3,2 тысячи человек, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону."В 07.36 (06.36 мск) 25.02.2021 поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 миллиметров по адресу: Самара, Куйбышевский район, ул. Бакинская, 21Б. Без водоснабжения остаются потребители 16 многоквартирных жилых домов (3200 человек, из них 370 детей)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что специалисты также продолжают устранять аварию на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 миллиметров в переулке Долотном в Куйбышевском районе Самары. Ранее сообщалось, что утечка произошла в среду днем, без холодной воды остались 3,2 тысячи человек, а также школа и медучреждение.Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил правительству региона организовать работы по устранению аварии, говорится в Telegram-канале пресс-службы областного правительства.Позже вице-губернатор Роман Бусаргин заявил, что авария устранена, в течение часа планируется возобновить подачу воды.Как уточнила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова, по состоянию на 8.40 мск аварийно-ремонтные работы завершены, и коммунальщики приступили к заполнению системы водой.Местный филиал ПАО "Т Плюс" уточнил, что в результате аварии свыше 300 объектов в городе попали в зону отключения отопления.В правительстве области сообщили, что губернатор поручил создать специальную комиссию для расследования причин аварии.Утром в Саратове было 19 градусов мороза.

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, саратов, происшествия