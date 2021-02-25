https://ria.ru/20210225/veterany-1598963476.html

Клишас оценил идею об усилении ответственности за оскорбление ветеранов

Клишас оценил идею об усилении ответственности за оскорбление ветеранов

Усиление ответственности за оскорбление ветеранов поможет противодействовать посягательствам на историческую правду, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:56

2021-02-25T16:56

2021-02-25T16:56

россия

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Усиление ответственности за оскорбление ветеранов поможет противодействовать посягательствам на историческую правду, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма.По его словам, принятие соответствующего закона позволит гарантировать реализацию и положений конституции."Эти поправки направлены на реализацию положений статьи 67.1 конституции, согласно которым Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Согласно конституции, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - сказал Клишас.Он отметил, что закрепление в конституции общенациональных приоритетов, традиционных для России культурных, духовных, нравственных ценностей и исторической преемственности является, в частности, ответом на продолжающиеся попытки пересмотра роли российского народа во Второй мировой войне.

https://ria.ru/20210224/oskorblenie-1598756613.html

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

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2021

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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество