Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/veterany-1598963476.html
Клишас оценил идею об усилении ответственности за оскорбление ветеранов
Клишас оценил идею об усилении ответственности за оскорбление ветеранов
Усиление ответственности за оскорбление ветеранов поможет противодействовать посягательствам на историческую правду, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:56
2021-02-25T16:56
россия
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Усиление ответственности за оскорбление ветеранов поможет противодействовать посягательствам на историческую правду, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма.По его словам, принятие соответствующего закона позволит гарантировать реализацию и положений конституции."Эти поправки направлены на реализацию положений статьи 67.1 конституции, согласно которым Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Согласно конституции, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - сказал Клишас.Он отметил, что закрепление в конституции общенациональных приоритетов, традиционных для России культурных, духовных, нравственных ценностей и исторической преемственности является, в частности, ответом на продолжающиеся попытки пересмотра роли российского народа во Второй мировой войне.
https://ria.ru/20210224/oskorblenie-1598756613.html
https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3eabce20c7917b53f6743b485645cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество

Клишас оценил идею об усилении ответственности за оскорбление ветеранов

16:56 25.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Усиление ответственности за оскорбление ветеранов поможет противодействовать посягательствам на историческую правду, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма.
"Введение ответственности за умаление народного подвига при защите Отечества, выразившееся в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и оскорблении памяти защитников отечества, позволит создать необходимые условия для противодействия посягательствам на историческую правду", - заявил сенатор журналистам.
По его словам, принятие соответствующего закона позволит гарантировать реализацию и положений конституции.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 12:37
Песков ответил на вопрос об усилении наказания за оскорбление ветеранов
"Эти поправки направлены на реализацию положений статьи 67.1 конституции, согласно которым Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Согласно конституции, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - сказал Клишас.
Он отметил, что закрепление в конституции общенациональных приоритетов, традиционных для России культурных, духовных, нравственных ценностей и исторической преемственности является, в частности, ответом на продолжающиеся попытки пересмотра роли российского народа во Второй мировой войне.
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 08:00
Спасти рядового Артеменко
 
РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Лента новостейМолния