Клишас оценил идею об усилении ответственности за оскорбление ветеранов
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Усиление ответственности за оскорбление ветеранов поможет противодействовать посягательствам на историческую правду, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма.
"Введение ответственности за умаление народного подвига при защите Отечества, выразившееся в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и оскорблении памяти защитников отечества, позволит создать необходимые условия для противодействия посягательствам на историческую правду", - заявил сенатор журналистам.
По его словам, принятие соответствующего закона позволит гарантировать реализацию и положений конституции.
"Эти поправки направлены на реализацию положений статьи 67.1 конституции, согласно которым Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Согласно конституции, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - сказал Клишас.
Он отметил, что закрепление в конституции общенациональных приоритетов, традиционных для России культурных, духовных, нравственных ценностей и исторической преемственности является, в частности, ответом на продолжающиеся попытки пересмотра роли российского народа во Второй мировой войне.
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