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https://ria.ru/20210225/venera-1598896412.html
Солнечный зонд Parker снял уникальное явление на Венере
Солнечный зонд Parker снял уникальное явление на Венере
Во время близкого пролета над Венерой в июле 2020 года солнечный зонд Parker запечатлел потрясающие виды планеты, на которых видны элементы ее поверхности... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:23
2021-02-25T12:23
наука
астрофизика
венера
солнце
космос - риа наука
наса
сша
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Во время близкого пролета над Венерой в июле 2020 года солнечный зонд Parker запечатлел потрясающие виды планеты, на которых видны элементы ее поверхности. Впервые удалось зафиксировать на снимке и ночное свечение в атмосфере Венеры. Фото опубликовано на официальном сайте NASA.Солнечный зонд NASA Parker был запущен в 2018 году для изучения внешней короны Солнца. Но не последнюю роль в миссии играет и Венера. По плану, в течение семи лет своей работы космический корабль в общей сложности должен семь раз пролететь около Венеры, используя ее гравитацию для корректировки своей орбиты. Каждый такой маневр позволяет зонду подлетать все ближе и ближе к Солнцу, изучая динамику солнечного ветра вблизи его источника.Параллельно миссия Parker использует эти приближения, чтобы выполнить дополнительные наблюдения за Венерой. Так, во время третьего гравитационного маневра 11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор WISPR (Wide-field Imager for Parker Solar Probe) сделал уникальные по качеству и научной ценности изображения ночной стороны планеты с расстояния 12380 километров.WISPR предназначен для получения изображений солнечной короны и внутренней гелиосферы в видимом свете, а также изучения структуры солнечного ветра. Во время полета над Венерой прибор обнаружил по краю планеты яркий обод, созданный ночным свечением — светом, излучаемым высоко в атмосфере атомами кислорода, которые на ночной стороне рекомбинируются в молекулы.Ученые ожидали, что тепловизор WISPR зафиксирует облака в атмосфере Венеры, но на изображениях неожиданно проявились детали поверхности планеты. В частности, хорошо видна возвышенность Земля Афродиты — самый большой горный регион Венеры, сопоставимый по своим размерам с Африкой. Элемент кажется на снимке темным из-за того, что его температура примерно на 30 градусов Цельсия ниже, чем окружающая среда."WISPR адаптирован и протестирован для наблюдений в видимом свете. Мы ожидали увидеть облака, но камера показала нам поверхность", — приводятся в пресс-релизе NASA слова Ангелоса Вурлидаса (Angelos Vourlidas), сотрудника проекта WISPR из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса (APL) в Лореле, который координировал наблюдения зонда Parker с японской миссией "Акацуки", находящейся на орбите Венеры."WISPR эффективно зафиксировал тепловое излучение поверхности Венеры. Его снимки очень похожи на изображения, полученные космическим кораблем "Акацуки" в ближнем инфракрасном диапазоне", — отмечает еще один участник проекта WISPR астрофизик Брайан Вуд (Brian Wood) из Лаборатории военно-морских исследований США в Вашингтоне.Ученые были настолько поражены полученным результатом, что отправили WISPR обратно в лабораторию, чтобы измерить чувствительность прибора к инфракрасному свету. Если прибор действительно сможет улавливать волны света в ближнем инфракрасном диапазоне, это предоставит новые возможности для изучения космической пыли вокруг Солнца и во внутренней части Солнечной системы, считают исследователи.В последний раз солнечный зонд Parker приблизился к Венере 20 февраля 2021 года. Ученые из проекта WISPR рассчитывают получить и обработать полученные данные до конца апреля."Мы с нетерпением ждем этих новых изображений, — говорит планетолог Хавьер Перальта (Javier Peralta), который первым предложил объединить наблюдения зонда Parker с данными орбитальной станции "Акацуки", вращающейся вокруг Венеры с 2015 года. — Если WISPR сможет почувствовать тепловое излучение и снова увидит ночное свечение, это может внести ценный вклад в исследование Венеры".
https://ria.ru/20201022/venera-1580967103.html
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астрофизика, венера, солнце, космос - риа наука, наса, сша

Солнечный зонд Parker снял уникальное явление на Венере

12:23 25.02.2021
 
© NASA / Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan GallagherИзображение Венеры и светящейся полоски в ее атмосфере, сделанное прибором WISPR солнечного зонда NASA Parker в июле 2020 года. Темная область в центре изображения - Земля Афродиты, самый большой горный регион на поверхности Венеры. Яркие полосы вызваны заряженными частицами солнечного ветра, отраженными частицами космической пыли и частицами материала космического корабля
Изображение Венеры и светящейся полоски в ее атмосфере, сделанное прибором WISPR солнечного зонда NASA Parker в июле 2020 года. Темная область в центре изображения - Земля Афродиты, самый большой горный регион на поверхности Венеры. Яркие полосы вызваны заряженными частицами солнечного ветра, отраженными частицами космической пыли и частицами материала космического корабля - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© NASA / Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan Gallagher
Изображение Венеры и светящейся полоски в ее атмосфере, сделанное прибором WISPR солнечного зонда NASA Parker в июле 2020 года. Темная область в центре изображения - Земля Афродиты, самый большой горный регион на поверхности Венеры. Яркие полосы вызваны заряженными частицами солнечного ветра, отраженными частицами космической пыли и частицами материала космического корабля
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Во время близкого пролета над Венерой в июле 2020 года солнечный зонд Parker запечатлел потрясающие виды планеты, на которых видны элементы ее поверхности. Впервые удалось зафиксировать на снимке и ночное свечение в атмосфере Венеры. Фото опубликовано на официальном сайте NASA.
Солнечный зонд NASA Parker был запущен в 2018 году для изучения внешней короны Солнца. Но не последнюю роль в миссии играет и Венера. По плану, в течение семи лет своей работы космический корабль в общей сложности должен семь раз пролететь около Венеры, используя ее гравитацию для корректировки своей орбиты. Каждый такой маневр позволяет зонду подлетать все ближе и ближе к Солнцу, изучая динамику солнечного ветра вблизи его источника.
Параллельно миссия Parker использует эти приближения, чтобы выполнить дополнительные наблюдения за Венерой. Так, во время третьего гравитационного маневра 11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор WISPR (Wide-field Imager for Parker Solar Probe) сделал уникальные по качеству и научной ценности изображения ночной стороны планеты с расстояния 12380 километров.
WISPR предназначен для получения изображений солнечной короны и внутренней гелиосферы в видимом свете, а также изучения структуры солнечного ветра. Во время полета над Венерой прибор обнаружил по краю планеты яркий обод, созданный ночным свечением — светом, излучаемым высоко в атмосфере атомами кислорода, которые на ночной стороне рекомбинируются в молекулы.
Ученые ожидали, что тепловизор WISPR зафиксирует облака в атмосфере Венеры, но на изображениях неожиданно проявились детали поверхности планеты. В частности, хорошо видна возвышенность Земля Афродиты — самый большой горный регион Венеры, сопоставимый по своим размерам с Африкой. Элемент кажется на снимке темным из-за того, что его температура примерно на 30 градусов Цельсия ниже, чем окружающая среда.
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"WISPR адаптирован и протестирован для наблюдений в видимом свете. Мы ожидали увидеть облака, но камера показала нам поверхность", — приводятся в пресс-релизе NASA слова Ангелоса Вурлидаса (Angelos Vourlidas), сотрудника проекта WISPR из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса (APL) в Лореле, который координировал наблюдения зонда Parker с японской миссией "Акацуки", находящейся на орбите Венеры.
"WISPR эффективно зафиксировал тепловое излучение поверхности Венеры. Его снимки очень похожи на изображения, полученные космическим кораблем "Акацуки" в ближнем инфракрасном диапазоне", — отмечает еще один участник проекта WISPR астрофизик Брайан Вуд (Brian Wood) из Лаборатории военно-морских исследований США в Вашингтоне.
Ученые были настолько поражены полученным результатом, что отправили WISPR обратно в лабораторию, чтобы измерить чувствительность прибора к инфракрасному свету. Если прибор действительно сможет улавливать волны света в ближнем инфракрасном диапазоне, это предоставит новые возможности для изучения космической пыли вокруг Солнца и во внутренней части Солнечной системы, считают исследователи.
В последний раз солнечный зонд Parker приблизился к Венере 20 февраля 2021 года. Ученые из проекта WISPR рассчитывают получить и обработать полученные данные до конца апреля.
"Мы с нетерпением ждем этих новых изображений, — говорит планетолог Хавьер Перальта (Javier Peralta), который первым предложил объединить наблюдения зонда Parker с данными орбитальной станции "Акацуки", вращающейся вокруг Венеры с 2015 года. — Если WISPR сможет почувствовать тепловое излучение и снова увидит ночное свечение, это может внести ценный вклад в исследование Венеры".
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