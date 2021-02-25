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https://ria.ru/20210225/vaktsiny-1598948025.html
Власти Китая одобрили еще две вакцины от COVID-19
Власти Китая одобрили еще две вакцины от COVID-19
Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило для широкого использования еще две вакцины от... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:59
2021-02-25T17:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
китай
в мире
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ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило для широкого использования еще две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанные компанией CanSino Biologics и Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов.Ранее подобное разрешение получили инактивированные вакцины компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm)."Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР 25 февраля одобрило заявку на регистрацию рекомбинантной вакцины против COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV компании CanSino Biologics", - говорится в заявлении ведомства.Вакцина CanSino стала первой одобренной для выхода на рынок китайской рекомбинантной вакциной на основе аденовирусного вектора, согласно данным исследований, ее эффективность достигает 65,28%.Вместе с тем управление сообщило, что в четверг также одобрена заявка на регистрацию инактивированной вакцины от Уханьского исследовательского института биопрепаратов.Уханьский исследовательский институт биопрепаратов (структура Sinopharm) ранее сообщил, что эффективность разработанной ими инактивированной вакцины 72,51%.Управление требует, чтобы владельцы лицензии на продажу вакцин продолжали проводить исследования и своевременно предоставлять результаты.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, в мире

Власти Китая одобрили еще две вакцины от COVID-19

15:59 25.02.2021 (обновлено: 17:09 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило для широкого использования еще две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанные компанией CanSino Biologics и Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов.
Ранее подобное разрешение получили инактивированные вакцины компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm).
"Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР 25 февраля одобрило заявку на регистрацию рекомбинантной вакцины против COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV компании CanSino Biologics", - говорится в заявлении ведомства.
Вакцина CanSino стала первой одобренной для выхода на рынок китайской рекомбинантной вакциной на основе аденовирусного вектора, согласно данным исследований, ее эффективность достигает 65,28%.
Вместе с тем управление сообщило, что в четверг также одобрена заявка на регистрацию инактивированной вакцины от Уханьского исследовательского института биопрепаратов.
Уханьский исследовательский институт биопрепаратов (структура Sinopharm) ранее сообщил, что эффективность разработанной ими инактивированной вакцины 72,51%.
Управление требует, чтобы владельцы лицензии на продажу вакцин продолжали проводить исследования и своевременно предоставлять результаты.
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