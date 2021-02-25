https://ria.ru/20210225/vaktsiny-1598948025.html

Власти Китая одобрили еще две вакцины от COVID-19

Власти Китая одобрили еще две вакцины от COVID-19

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило для широкого использования еще две вакцины от... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:59

2021-02-25T15:59

2021-02-25T17:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило для широкого использования еще две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанные компанией CanSino Biologics и Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов.Ранее подобное разрешение получили инактивированные вакцины компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm)."Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР 25 февраля одобрило заявку на регистрацию рекомбинантной вакцины против COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV компании CanSino Biologics", - говорится в заявлении ведомства.Вакцина CanSino стала первой одобренной для выхода на рынок китайской рекомбинантной вакциной на основе аденовирусного вектора, согласно данным исследований, ее эффективность достигает 65,28%.Вместе с тем управление сообщило, что в четверг также одобрена заявка на регистрацию инактивированной вакцины от Уханьского исследовательского института биопрепаратов.Уханьский исследовательский институт биопрепаратов (структура Sinopharm) ранее сообщил, что эффективность разработанной ими инактивированной вакцины 72,51%.Управление требует, чтобы владельцы лицензии на продажу вакцин продолжали проводить исследования и своевременно предоставлять результаты.

https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598920447.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, в мире