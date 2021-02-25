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https://ria.ru/20210225/vaktsinatsiya-1598940030.html
Эксперт рассказал, делать ли прививку от COVID-19 после пересадки органов
Эксперт рассказал, делать ли прививку от COVID-19 после пересадки органов
Людям с пересаженными органами стоит вакцинироваться от коронавируса, но после консультации с врачом, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:22
2021-02-25T15:22
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сергей готье
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Людям с пересаженными органами стоит вакцинироваться от коронавируса, но после консультации с врачом, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье."Я вообще-то рекомендую нашим пациентам вакцинироваться, но мы должны перед этим понимать, в какой стадии находится процесс, так сказать, взаимоотношений организма с пересаженным органом, на каком уровне держится иммуносупрессия", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли прививаться от коронавируса людям с пересаженными органами.Прививка не принесет вреда, отметил Готье, пояснив, что она может быть неэффективной, если дозы иммуносупрессии пока остаются большими, то антитела не образуются в достаточном количестве."Да, это нужно делать, но нужно посоветоваться", - добавил Готье.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей готье, здоровье - общество, российская академия наук

Эксперт рассказал, делать ли прививку от COVID-19 после пересадки органов

15:22 25.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам-Ковид-Вак" во время вакцинации от короновируса
Медицинский работник набирает в шприц препарат Гам-Ковид-Вак во время вакцинации от короновируса - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Людям с пересаженными органами стоит вакцинироваться от коронавируса, но после консультации с врачом, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.
"Я вообще-то рекомендую нашим пациентам вакцинироваться, но мы должны перед этим понимать, в какой стадии находится процесс, так сказать, взаимоотношений организма с пересаженным органом, на каком уровне держится иммуносупрессия", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли прививаться от коронавируса людям с пересаженными органами.
Прививка не принесет вреда, отметил Готье, пояснив, что она может быть неэффективной, если дозы иммуносупрессии пока остаются большими, то антитела не образуются в достаточном количестве.
"Да, это нужно делать, но нужно посоветоваться", - добавил Готье.
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