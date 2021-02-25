https://ria.ru/20210225/vaktsinatsiya-1598940030.html

Эксперт рассказал, делать ли прививку от COVID-19 после пересадки органов

Эксперт рассказал, делать ли прививку от COVID-19 после пересадки органов

Людям с пересаженными органами стоит вакцинироваться от коронавируса, но после консультации с врачом, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:22

2021-02-25T15:22

2021-02-25T15:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей готье

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Людям с пересаженными органами стоит вакцинироваться от коронавируса, но после консультации с врачом, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье."Я вообще-то рекомендую нашим пациентам вакцинироваться, но мы должны перед этим понимать, в какой стадии находится процесс, так сказать, взаимоотношений организма с пересаженным органом, на каком уровне держится иммуносупрессия", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли прививаться от коронавируса людям с пересаженными органами.Прививка не принесет вреда, отметил Готье, пояснив, что она может быть неэффективной, если дозы иммуносупрессии пока остаются большими, то антитела не образуются в достаточном количестве."Да, это нужно делать, но нужно посоветоваться", - добавил Готье.

https://ria.ru/20210128/immunitet-1594887512.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей готье, здоровье - общество, российская академия наук