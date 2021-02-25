https://ria.ru/20210225/vaktsinatsiya-1598866393.html

В России оценят эффективность вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ

В России оценят эффективность вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, следует из протокола заседания... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T09:04

2021-02-25T09:04

2021-02-25T09:04

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_0:159:2963:1825_1920x0_80_0_0_1865fccee280f20ca7f4ee20b6cf422c.jpg

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах РФ, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ", - говорится в протоколе.Согласно ему, Минздраву поручено проработать вопрос о повышении приверженности к антиретровирусной терапии подростков с ВИЧ. Секции совета "Здравоохранение и ЗОЖ" поручено представить в Минздрав информацию о перебоях в обеспечении антиретровирусными препаратами с указанием конкретных субъектов.Также Минздраву с Минпромторгом и ФАС предстоит организовать работу по заключению долгосрочных контрактов на покупку антиретровирусных препаратов и доложить об этом до 1 апреля. Минздраву также поручено направить в субъекты разъяснение о недопустимости отказа в лечении ВИЧ-инфицированным по причине отсутствия у них регистрации.Минюсту при участии Минздрава и регионов предстоит обобщить и проанализировать практику исполнения части 6 статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в отношении людей, нуждающихся в антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции.Регионам поручено обратить внимание на необходимость обеспечить своевременное и бесперебойное наличие диагностических реагентов и расходных материалов для оказания помощи ВИЧ-инфицированным. Минздрав, Роспотребнадзору, Минпромторгу и Минфину – проанализировать перечень экспресс-тестов для диагностики ВИЧ, их точность, проработать вопрос о расширении использования таких тестов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество