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В России оценят эффективность вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ
В России оценят эффективность вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, следует из протокола заседания... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:04
2021-02-25T09:04
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах РФ, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ", - говорится в протоколе.Согласно ему, Минздраву поручено проработать вопрос о повышении приверженности к антиретровирусной терапии подростков с ВИЧ. Секции совета "Здравоохранение и ЗОЖ" поручено представить в Минздрав информацию о перебоях в обеспечении антиретровирусными препаратами с указанием конкретных субъектов.Также Минздраву с Минпромторгом и ФАС предстоит организовать работу по заключению долгосрочных контрактов на покупку антиретровирусных препаратов и доложить об этом до 1 апреля. Минздраву также поручено направить в субъекты разъяснение о недопустимости отказа в лечении ВИЧ-инфицированным по причине отсутствия у них регистрации.Минюсту при участии Минздрава и регионов предстоит обобщить и проанализировать практику исполнения части 6 статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в отношении людей, нуждающихся в антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции.Регионам поручено обратить внимание на необходимость обеспечить своевременное и бесперебойное наличие диагностических реагентов и расходных материалов для оказания помощи ВИЧ-инфицированным. Минздрав, Роспотребнадзору, Минпромторгу и Минфину – проанализировать перечень экспресс-тестов для диагностики ВИЧ, их точность, проработать вопрос о расширении использования таких тестов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

В России оценят эффективность вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ

09:04 25.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах РФ, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ", - говорится в протоколе.
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Согласно ему, Минздраву поручено проработать вопрос о повышении приверженности к антиретровирусной терапии подростков с ВИЧ. Секции совета "Здравоохранение и ЗОЖ" поручено представить в Минздрав информацию о перебоях в обеспечении антиретровирусными препаратами с указанием конкретных субъектов.
Также Минздраву с Минпромторгом и ФАС предстоит организовать работу по заключению долгосрочных контрактов на покупку антиретровирусных препаратов и доложить об этом до 1 апреля. Минздраву также поручено направить в субъекты разъяснение о недопустимости отказа в лечении ВИЧ-инфицированным по причине отсутствия у них регистрации.
Минюсту при участии Минздрава и регионов предстоит обобщить и проанализировать практику исполнения части 6 статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в отношении людей, нуждающихся в антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции.
Регионам поручено обратить внимание на необходимость обеспечить своевременное и бесперебойное наличие диагностических реагентов и расходных материалов для оказания помощи ВИЧ-инфицированным. Минздрав, Роспотребнадзору, Минпромторгу и Минфину – проанализировать перечень экспресс-тестов для диагностики ВИЧ, их точность, проработать вопрос о расширении использования таких тестов.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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