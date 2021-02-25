https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598960966.html

Pfizer и BioNTech начали испытания третьей дозы вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech начали испытания третьей дозы вакцины от COVID-19

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech в четверг объявили о начале испытаний эффективности и безопасности введения третьей дозы своей вакцины от... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:46

2021-02-25T16:46

2021-02-25T16:46

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

коронавирусы

microsoft corporation

pfizer, inc.

билл гейтс

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech в четверг объявили о начале испытаний эффективности и безопасности введения третьей дозы своей вакцины от коронавируса.Исследование проводится в целях изучения действия вакцины в борьбе с новыми вариантами коронавируса."Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что начали оценку безопасности и иммуногенности третьей дозы вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech (BNT162b2), чтобы определить эффект бустера иммунитета против COVID-19, вызванного уже циркулирующими и потенциально новыми вариантами SARS-CoV-2", - говорится в заявлении на сайте Pfizer.Отмечается, что в испытании примут участие по меньшей мере 144 участника в двух возрастных группах – от 18 до 55 лет и люди в возрасте от 65 до 85. Третью дозу препарата получат уже сделавшие две прививки от 6 до 12 месяцев назад лица. Их состояние изучат непосредственно во время получения третьей дозы препарата, спустя неделю и спустя месяц. Медики продолжат следить за участниками испытаний и в течение двух лет, как планировалось при первых фазах испытаний.Ранее о вероятной необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса из-за новых штаммов рассуждал основатель Microsoft Билл Гейтс.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.В мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Многие имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами.

https://ria.ru/20210225/vaktsiny-1598948025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, microsoft corporation, pfizer, inc., билл гейтс, в мире