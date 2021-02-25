Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598959299.html
Индийский посол рассказал о третьей фазе испытаний "Спутника V"
Индийский посол рассказал о третьей фазе испытаний "Спутника V"
Третья фаза испытаний российской вакцины "Спутник V" в Индии может завершиться в марте, после получения разрешения препарат будут производить в стране для... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:39
2021-02-25T16:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
венкатеш варма
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
москва
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Третья фаза испытаний российской вакцины "Спутник V" в Индии может завершиться в марте, после получения разрешения препарат будут производить в стране для индийского, российского рынков и для третьих стран, сообщил журналистам индийский посол в Москве Венкатеш Варма, который находится с рабочим визитом в Волгограде."Мы ожидаем, что третья фаза тестов закончится в марте, и после получения разрешения эта вакцина будет производиться на территории Индии для индийского рынка, российского рынка, а также для рынка третьих стран", - сказал посол.На прошлой неделе компания Dr Reddy's объявила, что подала заявление на получение разрешения на экстренное применение российской вакцины в Индии. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.Сообщалось, что Dr Reddy's намерена представить властям Индии данные второй фазы исследования вакцины и промежуточные данные третьей фазы.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины.
москва
волгоград
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f592b6db71c4eceb67542989e8f333d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, венкатеш варма, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, москва, волгоград, индия, в мире

Индийский посол рассказал о третьей фазе испытаний "Спутника V"

16:39 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Третья фаза испытаний российской вакцины "Спутник V" в Индии может завершиться в марте, после получения разрешения препарат будут производить в стране для индийского, российского рынков и для третьих стран, сообщил журналистам индийский посол в Москве Венкатеш Варма, который находится с рабочим визитом в Волгограде.
"Мы ожидаем, что третья фаза тестов закончится в марте, и после получения разрешения эта вакцина будет производиться на территории Индии для индийского рынка, российского рынка, а также для рынка третьих стран", - сказал посол.
На прошлой неделе компания Dr Reddy's объявила, что подала заявление на получение разрешения на экстренное применение российской вакцины в Индии. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.
Сообщалось, что Dr Reddy's намерена представить властям Индии данные второй фазы исследования вакцины и промежуточные данные третьей фазы.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Венкатеш ВармаКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваВолгоградИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Лента новостейМолния