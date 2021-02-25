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Индийский посол рассказал о третьей фазе испытаний "Спутника V"
Индийский посол рассказал о третьей фазе испытаний "Спутника V"
Третья фаза испытаний российской вакцины "Спутник V" в Индии может завершиться в марте, после получения разрешения препарат будут производить в стране для... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:39
2021-02-25T16:39
2021-02-25T16:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
венкатеш варма
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Третья фаза испытаний российской вакцины "Спутник V" в Индии может завершиться в марте, после получения разрешения препарат будут производить в стране для индийского, российского рынков и для третьих стран, сообщил журналистам индийский посол в Москве Венкатеш Варма, который находится с рабочим визитом в Волгограде."Мы ожидаем, что третья фаза тестов закончится в марте, и после получения разрешения эта вакцина будет производиться на территории Индии для индийского рынка, российского рынка, а также для рынка третьих стран", - сказал посол.На прошлой неделе компания Dr Reddy's объявила, что подала заявление на получение разрешения на экстренное применение российской вакцины в Индии. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.Сообщалось, что Dr Reddy's намерена представить властям Индии данные второй фазы исследования вакцины и промежуточные данные третьей фазы.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины.
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