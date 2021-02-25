https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598959299.html

Индийский посол рассказал о третьей фазе испытаний "Спутника V"

Индийский посол рассказал о третьей фазе испытаний "Спутника V"

Третья фаза испытаний российской вакцины "Спутник V" в Индии может завершиться в марте, после получения разрешения препарат будут производить в стране для... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:39

2021-02-25T16:39

2021-02-25T16:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

венкатеш варма

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

москва

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Третья фаза испытаний российской вакцины "Спутник V" в Индии может завершиться в марте, после получения разрешения препарат будут производить в стране для индийского, российского рынков и для третьих стран, сообщил журналистам индийский посол в Москве Венкатеш Варма, который находится с рабочим визитом в Волгограде."Мы ожидаем, что третья фаза тестов закончится в марте, и после получения разрешения эта вакцина будет производиться на территории Индии для индийского рынка, российского рынка, а также для рынка третьих стран", - сказал посол.На прошлой неделе компания Dr Reddy's объявила, что подала заявление на получение разрешения на экстренное применение российской вакцины в Индии. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.Сообщалось, что Dr Reddy's намерена представить властям Индии данные второй фазы исследования вакцины и промежуточные данные третьей фазы.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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