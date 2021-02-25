Правительство вдвое снизило предельную отпускную цену на "Спутник V"
10:32 25.02.2021 (обновлено: 15:13 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", сообщили в пресс-службе правительства.
Раньше она стоила 1942 рубля, теперь — 866,81 рубля за два компонента, без налога на добавленную стоимость.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что это стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.
"По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", — добавил он.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее не раз говорил о необходимости следить за ценами на вакцину, отмечая, что они должны быть приемлемыми. Главной целью руководитель кабмина называл не получение сверхприбыли "на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве", а помощь людям.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.
Помимо России, препарат уже одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гондурасе и Египте.