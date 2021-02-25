https://ria.ru/20210225/uznitsa-1599003753.html
В Липецке разбираются в ситуации с жильем бывшей узницы концлагеря
В Липецке разбираются в ситуации с жильем бывшей узницы концлагеря
Следователи разберутся в истории бывшей узницы концлагеря, которая вынуждена жить в общежитии и мыться в тазике, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Липецкой... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T20:41
2021-02-25T20:41
2021-02-25T20:41
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липецк
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователи разберутся в истории бывшей узницы концлагеря, которая вынуждена жить в общежитии и мыться в тазике, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Липецкой области.Ранее бывшая малолетняя узница концлагеря Валентина Емельянова рассказала РИА Новости об ужасных условиях, в которых вынуждена жить в общежитии в Липецке. Женщина ютится в комнате общежития на пятом этаже в доме без лифта. Из-за больных ног пенсионерка не выходила на улицу с осени, потому что ей сложно спускаться по лестнице. Ванны нет, поэтому ей приходится мыться в тазике.Как сообщили РИА Новости в администрации Липецка, пенсионерка является собственницей комнаты в общежитии, площадь которой 18,8 "квадратов". Поставить на очередь не представляется возможным. В администрации также добавили, что льгот федеральным законодательством для бывших узников не предусмотрено.В ведомстве отметили, что следователи проверят полноту предоставленных ветерану мер соцподдержки, в том числе по улучшению её жилищных условий. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
https://realty.ria.ru/20200204/1564236768.html
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80 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря
Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы.
В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали. Пытались помочь знакомые: согласовали ремонт подсобного помещения на первом этаже под квартиру пенсионерке. Но со сменой мэра города договоренности пропали. По закону бывшая узница концлагеря под указ президента о субвенции на получение жилья не попадает.
Женщине остается гулять по комнате и принимать душ в больнице или санатории.
2021-02-25T20:41
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липецкая область, липецк, происшествия