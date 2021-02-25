https://ria.ru/20210225/uznitsa-1599003753.html

В Липецке разбираются в ситуации с жильем бывшей узницы концлагеря

В Липецке разбираются в ситуации с жильем бывшей узницы концлагеря

Следователи разберутся в истории бывшей узницы концлагеря, которая вынуждена жить в общежитии и мыться в тазике, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Липецкой... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T20:41

2021-02-25T20:41

2021-02-25T20:41

липецкая область

липецк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователи разберутся в истории бывшей узницы концлагеря, которая вынуждена жить в общежитии и мыться в тазике, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Липецкой области.Ранее бывшая малолетняя узница концлагеря Валентина Емельянова рассказала РИА Новости об ужасных условиях, в которых вынуждена жить в общежитии в Липецке. Женщина ютится в комнате общежития на пятом этаже в доме без лифта. Из-за больных ног пенсионерка не выходила на улицу с осени, потому что ей сложно спускаться по лестнице. Ванны нет, поэтому ей приходится мыться в тазике.Как сообщили РИА Новости в администрации Липецка, пенсионерка является собственницей комнаты в общежитии, площадь которой 18,8 "квадратов". Поставить на очередь не представляется возможным. В администрации также добавили, что льгот федеральным законодательством для бывших узников не предусмотрено.В ведомстве отметили, что следователи проверят полноту предоставленных ветерану мер соцподдержки, в том числе по улучшению её жилищных условий. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

https://realty.ria.ru/20200204/1564236768.html

липецкая область

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы. В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали. Пытались помочь знакомые: согласовали ремонт подсобного помещения на первом этаже под квартиру пенсионерке. Но со сменой мэра города договоренности пропали. По закону бывшая узница концлагеря под указ президента о субвенции на получение жилья не попадает. Женщине остается гулять по комнате и принимать душ в больнице или санатории. 2021-02-25T20:41 true PT2M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, липецк, происшествия