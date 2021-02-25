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Автомобиль москвича утонул в растаявшем снеге
Автомобиль москвича утонул в растаявшем снеге
В Москве заметили автомобиль, утонувший в луже из талого снега, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:25
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автомобили
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве заметили автомобиль, утонувший в луже из талого снега, сообщил телеканал "360".На присланных очевидцами кадрах видно, что легковушка погрузилась в скопившуюся между сугробами воду и застряла. Что произошло с машиной в дальнейшем, остается неизвестным. Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости заявила, что в столице с полудня установилась плюсовая температура. В частности, на ВДНХ в 14:00 (мск) было плюс 1,8 градуса. Позже температура воздуха повышалась до плюс четырех градусов.
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погода, автомобили, москва, общество

Автомобиль москвича утонул в растаявшем снеге

22:25 25.02.2021 (обновлено: 23:42 25.02.2021)
 
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве заметили автомобиль, утонувший в луже из талого снега, сообщил телеканал "360".
На присланных очевидцами кадрах видно, что легковушка погрузилась в скопившуюся между сугробами воду и застряла. Что произошло с машиной в дальнейшем, остается неизвестным.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости заявила, что в столице с полудня установилась плюсовая температура. В частности, на ВДНХ в 14:00 (мск) было плюс 1,8 градуса. Позже температура воздуха повышалась до плюс четырех градусов.
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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