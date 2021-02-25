https://ria.ru/20210225/utonul-1599013480.html

Автомобиль москвича утонул в растаявшем снеге

Автомобиль москвича утонул в растаявшем снеге

В Москве заметили автомобиль, утонувший в луже из талого снега, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:25

2021-02-25T22:25

2021-02-25T23:42

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общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве заметили автомобиль, утонувший в луже из талого снега, сообщил телеканал "360".На присланных очевидцами кадрах видно, что легковушка погрузилась в скопившуюся между сугробами воду и застряла. Что произошло с машиной в дальнейшем, остается неизвестным. Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости заявила, что в столице с полудня установилась плюсовая температура. В частности, на ВДНХ в 14:00 (мск) было плюс 1,8 градуса. Позже температура воздуха повышалась до плюс четырех градусов.

https://ria.ru/20210225/morozy-1598859878.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, автомобили, москва, общество