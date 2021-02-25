Зеленский заявил о непригодности судебной системы Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства, в ходе которого заявил, что судебная система Украины доказала свою непригодность.
Как передает пресс-служба главы государства, участники совещания обсудили законопроекты, которые Верховная рада должна рассмотреть на следующей пленарной неделе. В частности, народные депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины.
"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе является залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Также на совещании обсудили ряд инициатив в сфере экологии и инвестиций.