Зеленский заявил о непригодности судебной системы Украины

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе является залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба.