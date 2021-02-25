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Зеленский заявил о непригодности судебной системы Украины
Зеленский заявил о непригодности судебной системы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:46
2021-02-25T22:46
денис шмыгаль
дмитрий разумков
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства, в ходе которого заявил, что судебная система Украины доказала свою непригодность.Как передает пресс-служба главы государства, участники совещания обсудили законопроекты, которые Верховная рада должна рассмотреть на следующей пленарной неделе. В частности, народные депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины.Также на совещании обсудили ряд инициатив в сфере экологии и инвестиций.
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денис шмыгаль, дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил о непригодности судебной системы Украины

22:46 25.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства, в ходе которого заявил, что судебная система Украины доказала свою непригодность.
Как передает пресс-служба главы государства, участники совещания обсудили законопроекты, которые Верховная рада должна рассмотреть на следующей пленарной неделе. В частности, народные депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины.

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе является залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Также на совещании обсудили ряд инициатив в сфере экологии и инвестиций.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 15:06
Зеленский объявил о сокращении полномочий скандального киевского суда
 
Денис ШмыгальДмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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