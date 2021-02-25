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СЖР прокомментировал блокировку более 400 сайтов на Украине
СЖР прокомментировал блокировку более 400 сайтов на Украине
Решение о блокировке на Украине РБК, "Живого журнала" и ещё более 400 сайтов может стать опасным прецедентом, демонстрирующим, что в любой момент жители могут... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:56
2021-02-25T18:56
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тимур шафир
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Решение о блокировке на Украине РБК, "Живого журнала" и ещё более 400 сайтов может стать опасным прецедентом, демонстрирующим, что в любой момент жители могут оказаться отрезанными от любого источника информации, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной Федерации журналистов Тимур Шафир.Ранее Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый международными разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat."Это не имеет никакого отношения ни к одной европейской норме или конвенции о защите свободы информации, о которых любят заявлять власти страны", - добавил секретарь СЖР.
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россия, тимур шафир, международная федерация журналистов, союз журналистов россии, рбк (медиагруппа), украина, в мире

СЖР прокомментировал блокировку более 400 сайтов на Украине

18:56 25.02.2021
 
© Фото : Союз журналистов России Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир
Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Союз журналистов России
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Решение о блокировке на Украине РБК, "Живого журнала" и ещё более 400 сайтов может стать опасным прецедентом, демонстрирующим, что в любой момент жители могут оказаться отрезанными от любого источника информации, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной Федерации журналистов Тимур Шафир.
Ранее Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый международными разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat.

"Решение Голосеевского районного суда Киева в данный момент сложно объяснить с логической позиции, что с учётом цепи недавних запретов на деятельность СМИ в стране уже не вызывает удивления. Основанное на заявлении физического лица о том, что в его личную жизнь "вмешивались третьи лица посредством сети Интернет", оно может стать ещё одним опасным прецедентом, демонстрирующим что в любой момент, по любому надуманному поводу практически все жители могут оказаться отрезанными от любого источника информации, будь то сайт, телеграмм или ТВ канал", - прокомментировал произошедшее Шафир.

"Это не имеет никакого отношения ни к одной европейской норме или конвенции о защите свободы информации, о которых любят заявлять власти страны", - добавил секретарь СЖР.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 18:32Медиавойны
МИД прокомментировал блокировку российских интернет-ресурсов на Украине
 
РоссияТимур ШафирМеждународная федерация журналистовСоюз журналистов РоссииРБК (медиагруппа)УкраинаВ мире
 
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