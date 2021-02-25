https://ria.ru/20210225/ukraina-1598989518.html

СЖР прокомментировал блокировку более 400 сайтов на Украине

СЖР прокомментировал блокировку более 400 сайтов на Украине

Решение о блокировке на Украине РБК, "Живого журнала" и ещё более 400 сайтов может стать опасным прецедентом, демонстрирующим, что в любой момент жители могут... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:56

2021-02-25T18:56

2021-02-25T18:56

россия

тимур шафир

международная федерация журналистов

союз журналистов россии

рбк (медиагруппа)

украина

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Решение о блокировке на Украине РБК, "Живого журнала" и ещё более 400 сайтов может стать опасным прецедентом, демонстрирующим, что в любой момент жители могут оказаться отрезанными от любого источника информации, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной Федерации журналистов Тимур Шафир.Ранее Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый международными разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat."Это не имеет никакого отношения ни к одной европейской норме или конвенции о защите свободы информации, о которых любят заявлять власти страны", - добавил секретарь СЖР.

https://ria.ru/20200515/1571519848.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тимур шафир, международная федерация журналистов, союз журналистов россии, рбк (медиагруппа), украина, в мире