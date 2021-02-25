СЖР прокомментировал блокировку более 400 сайтов на Украине
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Решение о блокировке на Украине РБК, "Живого журнала" и ещё более 400 сайтов может стать опасным прецедентом, демонстрирующим, что в любой момент жители могут оказаться отрезанными от любого источника информации, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной Федерации журналистов Тимур Шафир.
Ранее Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт российского информагентства РБК, раздел GitHub, используемый международными разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat.
"Решение Голосеевского районного суда Киева в данный момент сложно объяснить с логической позиции, что с учётом цепи недавних запретов на деятельность СМИ в стране уже не вызывает удивления. Основанное на заявлении физического лица о том, что в его личную жизнь "вмешивались третьи лица посредством сети Интернет", оно может стать ещё одним опасным прецедентом, демонстрирующим что в любой момент, по любому надуманному поводу практически все жители могут оказаться отрезанными от любого источника информации, будь то сайт, телеграмм или ТВ канал", - прокомментировал произошедшее Шафир.
"Это не имеет никакого отношения ни к одной европейской норме или конвенции о защите свободы информации, о которых любят заявлять власти страны", - добавил секретарь СЖР.