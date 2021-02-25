https://ria.ru/20210225/twitter-1598940510.html

В ОП призвали задействовать технические средства против Twitter

В ОП призвали задействовать технические средства против Twitter

Роскомнадзор должен задействовать технические средства для борьбы с Twitter, после блокировки более сотни российских аккаунтов необходимо применять симметричные РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:24

2021-02-25T15:24

2021-02-25T15:24

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нато

сша

twitter

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Роскомнадзор должен задействовать технические средства для борьбы с Twitter, после блокировки более сотни российских аккаунтов необходимо применять симметричные меры, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина."С Twitter нужно бороться именно техническими средствами. Мы не очень понимаем, почему Роскомнадзор их не применяет. ...Пора уже применять те механизмы, которые у нас есть в законе, особенно после таких ситуаций, как произошло на днях, когда более сотни российских аккаунтов были заблокированы. Должен быть, конечно, симметричный ответ", - сказала Мизулина на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом".Ранее в официальном блоге Twitter появилось сообщение о выявлении и удалении 100 учетных записей, доступ к которым был ограничен по причине якобы "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО", а также осуществления действий, "направленных против США и ЕС". Роскомнадзор направил руководству Twitter требование предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки, ведомство проверит обоснованность ограничения доступа к ним.

https://ria.ru/20210220/tramp-1598375269.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нато, сша, twitter, общество