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В ОП призвали задействовать технические средства против Twitter
В ОП призвали задействовать технические средства против Twitter
Роскомнадзор должен задействовать технические средства для борьбы с Twitter, после блокировки более сотни российских аккаунтов необходимо применять симметричные РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:24
2021-02-25T15:24
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нато
сша
twitter
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Роскомнадзор должен задействовать технические средства для борьбы с Twitter, после блокировки более сотни российских аккаунтов необходимо применять симметричные меры, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина."С Twitter нужно бороться именно техническими средствами. Мы не очень понимаем, почему Роскомнадзор их не применяет. ...Пора уже применять те механизмы, которые у нас есть в законе, особенно после таких ситуаций, как произошло на днях, когда более сотни российских аккаунтов были заблокированы. Должен быть, конечно, симметричный ответ", - сказала Мизулина на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом".Ранее в официальном блоге Twitter появилось сообщение о выявлении и удалении 100 учетных записей, доступ к которым был ограничен по причине якобы "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО", а также осуществления действий, "направленных против США и ЕС". Роскомнадзор направил руководству Twitter требование предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки, ведомство проверит обоснованность ограничения доступа к ним.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нато, сша, twitter, общество

В ОП призвали задействовать технические средства против Twitter

15:24 25.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Роскомнадзор должен задействовать технические средства для борьбы с Twitter, после блокировки более сотни российских аккаунтов необходимо применять симметричные меры, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.
"С Twitter нужно бороться именно техническими средствами. Мы не очень понимаем, почему Роскомнадзор их не применяет. ...Пора уже применять те механизмы, которые у нас есть в законе, особенно после таких ситуаций, как произошло на днях, когда более сотни российских аккаунтов были заблокированы. Должен быть, конечно, симметричный ответ", - сказала Мизулина на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом".
Ранее в официальном блоге Twitter появилось сообщение о выявлении и удалении 100 учетных записей, доступ к которым был ограничен по причине якобы "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО", а также осуществления действий, "направленных против США и ЕС". Роскомнадзор направил руководству Twitter требование предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки, ведомство проверит обоснованность ограничения доступа к ним.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)НАТОСШАTwitterОбщество
 
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