https://ria.ru/20210225/turtsiya-1598968074.html

Власти Турции в марте не пустят в страну туристов без справки на COVID-19

Власти Турции в марте не пустят в страну туристов без справки на COVID-19

Власти Турции заявили, что будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов не до конца февраля, а до 31 марта, сообщает... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:31

2021-02-25T17:31

2021-02-25T17:50

туризм

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туризм

самолеты

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новости - туризм

турция

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Турции заявили, что будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов не до конца февраля, а до 31 марта, сообщает АТОР."Информируем вас о том, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии документа с отрицательным результатом анализа для пассажиров старше шести лет", — написал турецкий национальный авиаперевозчик своим партнерам.Тест теперь необходимо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в страну, как было до этого.Справку должны проверить при посадке в самолет, следующий в любой аэропорт Турции. Без нее путешественнику будет отказано в перелете.Транзитным и трансферным пассажирам из России, которые следуют в третьи страны, эта бумага по-прежнему не нужна.

https://ria.ru/20210225/lysenko-1598315229.html

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция