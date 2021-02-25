https://ria.ru/20210225/turtsiya-1598968074.html
Власти Турции в марте не пустят в страну туристов без справки на COVID-19
Власти Турции в марте не пустят в страну туристов без справки на COVID-19
Власти Турции заявили, что будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов не до конца февраля, а до 31 марта, сообщает... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:31
2021-02-25T17:31
2021-02-25T17:50
туризм
коронавирус covid-19
туризм
самолеты
пассажиры
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_b8ea3eb037e023a66a4e3eb4d6c76267.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Турции заявили, что будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов не до конца февраля, а до 31 марта, сообщает АТОР."Информируем вас о том, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии документа с отрицательным результатом анализа для пассажиров старше шести лет", — написал турецкий национальный авиаперевозчик своим партнерам.Тест теперь необходимо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в страну, как было до этого.Справку должны проверить при посадке в самолет, следующий в любой аэропорт Турции. Без нее путешественнику будет отказано в перелете.Транзитным и трансферным пассажирам из России, которые следуют в третьи страны, эта бумага по-прежнему не нужна.
https://ria.ru/20210225/lysenko-1598315229.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_591:0:3322:2048_1920x0_80_0_0_77d3f3b1905e71a814d4d0de232c517c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Власти Турции заявили, что будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов не до конца февраля, а до 31 марта, сообщает
АТОР.
"Информируем вас о том, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии документа с отрицательным результатом анализа для пассажиров старше шести лет", — написал турецкий национальный авиаперевозчик своим партнерам.
Тест теперь необходимо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в страну, как было до этого.
Справку должны проверить при посадке в самолет, следующий в любой аэропорт Турции. Без нее путешественнику будет отказано в перелете.
Транзитным и трансферным пассажирам из России, которые следуют в третьи страны, эта бумага по-прежнему не нужна.