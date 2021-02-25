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Туризм
https://ria.ru/20210225/turtsiya-1598968074.html
Власти Турции в марте не пустят в страну туристов без справки на COVID-19
Власти Турции в марте не пустят в страну туристов без справки на COVID-19
Власти Турции заявили, что будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов не до конца февраля, а до 31 марта, сообщает... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:31
2021-02-25T17:50
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коронавирус covid-19
туризм
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Турции заявили, что будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов не до конца февраля, а до 31 марта, сообщает АТОР."Информируем вас о том, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии документа с отрицательным результатом анализа для пассажиров старше шести лет", — написал турецкий национальный авиаперевозчик своим партнерам.Тест теперь необходимо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в страну, как было до этого.Справку должны проверить при посадке в самолет, следующий в любой аэропорт Турции. Без нее путешественнику будет отказано в перелете.Транзитным и трансферным пассажирам из России, которые следуют в третьи страны, эта бумага по-прежнему не нужна.
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коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Власти Турции в марте не пустят в страну туристов без справки на COVID-19

17:31 25.02.2021 (обновлено: 17:50 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Власти Турции заявили, что будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов не до конца февраля, а до 31 марта, сообщает АТОР.
"Информируем вас о том, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии документа с отрицательным результатом анализа для пассажиров старше шести лет", — написал турецкий национальный авиаперевозчик своим партнерам.
Тест теперь необходимо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в страну, как было до этого.
Справку должны проверить при посадке в самолет, следующий в любой аэропорт Турции. Без нее путешественнику будет отказано в перелете.
Транзитным и трансферным пассажирам из России, которые следуют в третьи страны, эта бумага по-прежнему не нужна.
Казахстан - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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