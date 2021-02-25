https://ria.ru/20210225/tuman-1599016725.html

Москвичей предупредили о сильном тумане

Москвичей предупредили о сильном тумане

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном тумане до утра пятницы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T23:09

2021-02-25T23:09

2021-02-25T23:09

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном тумане до утра пятницы, сообщается на сайте ведомства.Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта."В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210224/pogoda-1598733654.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество