https://ria.ru/20210225/tuman-1599016725.html
Москвичей предупредили о сильном тумане
Москвичей предупредили о сильном тумане
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном тумане до утра пятницы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T23:09
2021-02-25T23:09
2021-02-25T23:09
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном тумане до утра пятницы, сообщается на сайте ведомства.Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта."В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210224/pogoda-1598733654.html
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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество