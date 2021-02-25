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Продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов
Продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов
Стоимость цветов в России к 8 марта может вырасти на 35 процентов, заявила в беседе с радиостанцией Business FM директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:46
2021-02-25T23:55
россия
цены
международный женский день
цветы
8 марта
экономика
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Стоимость цветов в России к 8 марта может вырасти на 35 процентов, заявила в беседе с радиостанцией Business FM директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина."Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет", — сказала она.Чарышкина также рассказала, что традиционно перед праздником цены повышаются на 20 процентов, однако в этом году, по ее словам, на рынке цветов ожидают "невиданный ажиотаж".Основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков, в свою очередь, отметил, что стоимость цветов уже выросла. Среди прочих факторов, влияющих на ценообразование, он назвал планы производителей отбить часть издержек, понесенных в пандемию, а также трудности с перевозкой товаров из-за закрытых границ.
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россия, цены, международный женский день, цветы, 8 марта, экономика

Продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов

18:46 25.02.2021 (обновлено: 23:55 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта
Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Стоимость цветов в России к 8 марта может вырасти на 35 процентов, заявила в беседе с радиостанцией Business FM директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина.
"Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет", — сказала она.
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Чарышкина также рассказала, что традиционно перед праздником цены повышаются на 20 процентов, однако в этом году, по ее словам, на рынке цветов ожидают "невиданный ажиотаж".
Основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков, в свою очередь, отметил, что стоимость цветов уже выросла. Среди прочих факторов, влияющих на ценообразование, он назвал планы производителей отбить часть издержек, понесенных в пандемию, а также трудности с перевозкой товаров из-за закрытых границ.
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