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Продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов

Продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов

Стоимость цветов в России к 8 марта может вырасти на 35 процентов, заявила в беседе с радиостанцией Business FM директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:46

2021-02-25T18:46

2021-02-25T23:55

россия

цены

международный женский день

цветы

8 марта

экономика

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Стоимость цветов в России к 8 марта может вырасти на 35 процентов, заявила в беседе с радиостанцией Business FM директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина."Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет", — сказала она.Чарышкина также рассказала, что традиционно перед праздником цены повышаются на 20 процентов, однако в этом году, по ее словам, на рынке цветов ожидают "невиданный ажиотаж".Основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков, в свою очередь, отметил, что стоимость цветов уже выросла. Среди прочих факторов, влияющих на ценообразование, он назвал планы производителей отбить часть издержек, понесенных в пандемию, а также трудности с перевозкой товаров из-за закрытых границ.

https://ria.ru/20210221/tamozhnya-1598518696.html

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россия, цены, международный женский день, цветы, 8 марта, экономика