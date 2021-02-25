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Прибор показал отсутствие трещины в одном из возможных мест утечки на МКС
Прибор показал отсутствие трещины в одном из возможных мест утечки на МКС
Прибор показал отсутствие трещины в одном из возможных мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), следует из... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:06
2021-02-25T19:06
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Прибор показал отсутствие трещины в одном из возможных мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В четверг космонавт Сергей Рыжиков обследовал "трещину номер три" в промежуточной камере модуля "Звезда", находящуюся рядом со стыковочным узлом, с помощью масштабируемого микроскопа и вихретокового дефектоскопа, после чего временно заделал трещину.Согласно переговорам, хьюстонский центр управления полетами поинтересовался у астронавта Шеннон Уолкер сроками передачи на Землю изображений, полученных с приборов, которые использовал Рыжиков.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что помимо этой трещины в промежуточной камере "Звезды" может быть еще не менее пяти.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Уолкер работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html
https://ria.ru/20210120/mks-1593830894.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, в мире

Прибор показал отсутствие трещины в одном из возможных мест утечки на МКС

19:06 25.02.2021
 
© NASAЗалив Сан-Франциско с борта Международной космической станции
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Прибор показал отсутствие трещины в одном из возможных мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
В четверг космонавт Сергей Рыжиков обследовал "трещину номер три" в промежуточной камере модуля "Звезда", находящуюся рядом со стыковочным узлом, с помощью масштабируемого микроскопа и вихретокового дефектоскопа, после чего временно заделал трещину.
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Согласно переговорам, хьюстонский центр управления полетами поинтересовался у астронавта Шеннон Уолкер сроками передачи на Землю изображений, полученных с приборов, которые использовал Рыжиков.

"Сергей сбросит все, что он получил сегодня. Мы обследовали (прибором) трещину номер три и кажется, что она вообще не является трещиной. Мы не получили никаких признаков трещины (на приборе, обследуя) трещину номер три сегодня", - сказала Уолкер.

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Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
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Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Уолкер работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаВ мире
 
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