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Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле
Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле
Экипаж Международной космической станции поставил временную заплатку на трещину в корпусе российского модуля "Звезда", следует из переговоров космонавтов с... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:09
2021-02-25T18:20
хочу стать космонавтом
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции поставил временную заплатку на трещину в корпусе российского модуля "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Космонавт Сергей Рыжиков с помощью микроскопа и дефектоскопа осмотрел возможную "трещину номер три" в промежуточной камере модуля "Звезда", рядом со стыковочным узлом."Заплату ставим на трещину по первой плоскости или четвертой?" — спросил он специалиста подмосковного Центра управления полетами."Где ты сейчас работал, на третью трещину ставим заплату", — ответил специалист.Он также попросил космонавта снова заклеить гибким диском из резины и алюминиевой фольги первую трещину, которую обнаружили в октябре. Позже Рыжиков доложил, что выполнил оба задания.Завтра космонавту предстоит исследовать еще два возможных места утечки воздуха. Как пояснил специалист ЦУП, Рыжиков должен будет осмотреть эти места при помощи микроскопа и дефектоскопа, чтобы убедиться в наличии или отсутствии утечки воздуха.На следующей неделе космонавты планируют окончательно заделать первую трещину, в частности засверлить края, чтобы трещина больше не увеличивалась.Небольшую утечку воздуха обнаружили на МКС в сентябре 2019 года. Год спустя экипаж нашел и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" может быть еще не менее пяти трещин.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом: азотом и кислородом. Их запасы имеются на МКС, а также подвозят с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210224/mks-1598813004.html
https://ria.ru/20210218/mks-1597980409.html
https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html
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земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле

16:09 25.02.2021 (обновлено: 18:20 25.02.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции поставил временную заплатку на трещину в корпусе российского модуля "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Космонавт Сергей Рыжиков с помощью микроскопа и дефектоскопа осмотрел возможную "трещину номер три" в промежуточной камере модуля "Звезда", рядом со стыковочным узлом.
"Заплату ставим на трещину по первой плоскости или четвертой?" — спросил он специалиста подмосковного Центра управления полетами.
"Где ты сейчас работал, на третью трещину ставим заплату", — ответил специалист.
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24 февраля, 17:13Наука
Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля
Он также попросил космонавта снова заклеить гибким диском из резины и алюминиевой фольги первую трещину, которую обнаружили в октябре. Позже Рыжиков доложил, что выполнил оба задания.
Завтра космонавту предстоит исследовать еще два возможных места утечки воздуха. Как пояснил специалист ЦУП, Рыжиков должен будет осмотреть эти места при помощи микроскопа и дефектоскопа, чтобы убедиться в наличии или отсутствии утечки воздуха.
На следующей неделе космонавты планируют окончательно заделать первую трещину, в частности засверлить края, чтобы трещина больше не увеличивалась.
Небольшую утечку воздуха обнаружили на МКС в сентябре 2019 года. Год спустя экипаж нашел и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" может быть еще не менее пяти трещин.
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18 февраля, 12:04
Источник назвал причину проблемы со стыковкой "Прогресса" к МКС
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом: азотом и кислородом. Их запасы имеются на МКС, а также подвозят с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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