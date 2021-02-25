https://ria.ru/20210225/treschina-1598951476.html

Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле

Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции поставил временную заплатку на трещину в корпусе российского модуля "Звезда", следует из переговоров космонавтов с... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:09

2021-02-25T16:09

2021-02-25T18:20

хочу стать космонавтом

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:589:1080:1197_1920x0_80_0_0_f4d68e08ed7022cd7e03d3c21083d728.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции поставил временную заплатку на трещину в корпусе российского модуля "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Космонавт Сергей Рыжиков с помощью микроскопа и дефектоскопа осмотрел возможную "трещину номер три" в промежуточной камере модуля "Звезда", рядом со стыковочным узлом."Заплату ставим на трещину по первой плоскости или четвертой?" — спросил он специалиста подмосковного Центра управления полетами."Где ты сейчас работал, на третью трещину ставим заплату", — ответил специалист.Он также попросил космонавта снова заклеить гибким диском из резины и алюминиевой фольги первую трещину, которую обнаружили в октябре. Позже Рыжиков доложил, что выполнил оба задания.Завтра космонавту предстоит исследовать еще два возможных места утечки воздуха. Как пояснил специалист ЦУП, Рыжиков должен будет осмотреть эти места при помощи микроскопа и дефектоскопа, чтобы убедиться в наличии или отсутствии утечки воздуха.На следующей неделе космонавты планируют окончательно заделать первую трещину, в частности засверлить края, чтобы трещина больше не увеличивалась.Небольшую утечку воздуха обнаружили на МКС в сентябре 2019 года. Год спустя экипаж нашел и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" может быть еще не менее пяти трещин.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом: азотом и кислородом. Их запасы имеются на МКС, а также подвозят с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210224/mks-1598813004.html

https://ria.ru/20210218/mks-1597980409.html

https://ria.ru/20210217/stykovka-1597834642.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука