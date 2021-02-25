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Федеральные трансферты Хабаровскому краю выросли сильнее запланированного

Федеральные трансферты Хабаровскому краю выросли сильнее запланированного

Федеральные трансферты для Хабаровского края увеличились в 2,3 раза от запланированного, это позволило достичь позитивных подвижек в экономике региона, увеличив РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T07:01

2021-02-25T07:01

2021-02-25T07:01

"мединвестгрупп"

россия

полиметалл

газпром

хабаровск

комсомольск

хабаровский край

экономика

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ХАБАРОВСК, 25 фев - РИА Новости. Федеральные трансферты для Хабаровского края увеличились в 2,3 раза от запланированного, это позволило достичь позитивных подвижек в экономике региона, увеличив приток инвестиций, сообщили РИА Новости в правительстве края.Отмечается, что поддержка федерального центра помогла докапитализировать микрофинансовые организации: Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края и Гарантийный фонд Хабаровского края (на более чем 200 миллионов рублей). Это позволило поддержать сами предприятия и сохранить рабочие места. Всего на финансирование нацпроектов в текущем году в крае предусмотрено 12,5 миллиарда рублей, из них более 9 миллиардов рублей - средства федерального бюджета.Ранее сообщалось, что подписано соглашение с "Газпромом" об увеличении финансирования программы газификации края в три раза в течение пяти лет. С компанией "Полиметалл" заключено соглашение о социальном партнерстве на 100 миллионов рублей. По концессионному соглашению модернизированы теплосети Советской Гавани на 225 миллионов рублей. Построен первый в крае производственно-логистический центр - площадка индустриального парка "Авангард" в Хабаровске.По данным краевого правительства, принято решение о возобновлении проекта строительства горнолыжного курорта "Хехцир". Подобрана площадка под технопарк в сфере IT-технологий на территории Хабаровска, начата проработка проекта. Подписано соглашение с ГК "МедИнвестГрупп" об инвестициях в систему помощи онкобольным. Продлен договор с "Русалом" о строительстве перегрузочного терминала в Ванинском районе для импорта глинозема и экспорта зерна с увеличением инвестиций с 5 миллиардов до 7 миллиардов рублей."Кроме того, расширено сотрудничество с компанией "Балтика" - миллион рублей будет инвестирован в систему раздельного сбора мусора в Хабаровске и Комсомольске. Также налажена предметная работа с крупными российскими застройщиками - в планах ежегодный ввод миллиона "квадратов" жилья по доступным ценам", - отметили в ведомстве.Уточняется, что по динамике ключевых показателей развития отраслей край показал результаты выше среднероссийского уровня. Например, по транспорту (22,1% валового регионального продукта) рост грузооборота составил 104,5% к уровню 2019 года. Достигнут рост в основных отраслях специализации промышленного комплекса края. Так, производство лекарственных средств возросло в 1,4 раза, что позволило максимально сократить возросшую потребность в лекарственных средствах у населения и медучреждений.Также в целях поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в условиях ограничений из-за распространения коронавируса, были снижены ставки по ряду налогов. В крае в конце 2020 года выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства и составило более 50 тысяч. В целом, по итогам прошедшего года исполнены все публичные обязательства края, общая экономическая динамика не снизилась. По предварительным итогам удалось сохранить объем валового регионального продукта (ВРП) на уровне 2019 года. В том числе удалось минимизировать урон пандемии для экономики, сохранив докризисные темпы роста.По поручению врио губернатора в регионе разработан и принят План восстановления экономики, доходов и занятости, который проработан с участием делового сообщества и бизнеса края и включает более 200 мероприятий. Эти меры позволят создать достаточные условия для роста экономики края в текущем году. Дегтярёв уже поставил амбициозную задачу по повышению инвестиционной привлекательности региона и его вывод в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

https://ria.ru/20210216/rusgidro-1597620671.html

https://ria.ru/20210216/degtyarev-1597689131.html

россия

хабаровск

комсомольск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"мединвестгрупп", россия, полиметалл, газпром, хабаровск, комсомольск, хабаровский край, экономика