https://ria.ru/20210225/tekhosmotr-1598992122.html

Союз автостраховщиков поддержал перенос реформы техосмотра

Союз автостраховщиков поддержал перенос реформы техосмотра

Российский союз автостраховщиков (РСА), который ведет реестр операторов техосмотра, поддержал предложение перенести реформу ТО на более поздний срок: это... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:07

2021-02-25T19:07

2021-02-25T19:07

росссийский союз автостраховщиков (рса)

авто

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА), который ведет реестр операторов техосмотра, поддержал предложение перенести реформу ТО на более поздний срок: это позволит водителям спокойно проходить процедуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.Премьер-министр Михаил Мишустин 25 февраля заявил, что в сложившейся ситуации на фоне пандемии необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября и сделать так, чтобы с этого времени система работала без сбоев и не создавала неудобств для автолюбителей. Новый порядок техосмотра автомобилей должен был вступить в силу с 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.Ранее Минтранс сообщал, что вместе с МВД намерен смягчить требования к фотосъемке машин во время техосмотра, расширив показатели погрешности определения нахождения авто в пункте диагностики. Согласно нововведениям, которые должны были вступить в силу 1 марта, на фото должны быть координаты точки, где авто находилось во время съемки.

https://ria.ru/20210202/tekhosmotr-1595643471.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росссийский союз автостраховщиков (рса) , авто, михаил мишустин, общество