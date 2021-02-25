Союз автостраховщиков поддержал перенос реформы техосмотра
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА), который ведет реестр операторов техосмотра, поддержал предложение перенести реформу ТО на более поздний срок: это позволит водителям спокойно проходить процедуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Премьер-министр Михаил Мишустин 25 февраля заявил, что в сложившейся ситуации на фоне пандемии необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября и сделать так, чтобы с этого времени система работала без сбоев и не создавала неудобств для автолюбителей. Новый порядок техосмотра автомобилей должен был вступить в силу с 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.
"Это временный режим, связанный с ограничениями из-за ковида. Он позволит автовладельцам после окончательного снятия этих ограничений, которое ожидается к октябрю, проходить техосмотр в нормальном режиме без риска остаться без полиса ОСАГО", - сказал президент РСА Игорь Юргенс, слова которого приводит пресс-служба союза.
Ранее Минтранс сообщал, что вместе с МВД намерен смягчить требования к фотосъемке машин во время техосмотра, расширив показатели погрешности определения нахождения авто в пункте диагностики. Согласно нововведениям, которые должны были вступить в силу 1 марта, на фото должны быть координаты точки, где авто находилось во время съемки.
2 февраля, 12:08Минтранс пересмотрит требования к фото автомобилей на техосмотре