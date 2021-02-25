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Мишустин поручил отложить введение нового порядка техосмотра
Мишустин поручил отложить введение нового порядка техосмотра
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил отложить до 1 октября вступление в силу нового порядка техосмотра автомобилей. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:31
2021-02-25T13:46
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил отложить до 1 октября вступление в силу нового порядка техосмотра автомобилей.Он напомнил, что новые правила техосмотра должны были заработать с 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и запустить другие процедуры. Но поскольку ситуация с коронавирусом хотя и улучшается, но все же далека от идеальной, то это несет риски для здоровья людей. "Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей, сделать все надо по-человечески", — сказал Мишустин.Он попросил в ближайшее время представить ему на подпись проект постановления о переносе сроков.Новый порядок техосмотра предусматривает, что процедура теперь будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, но при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог. Если же выяснится, что на самом деле машина не проходила техосмотр, то карту аннулируют, а оператора, выдавшего ее, оштрафуют.
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россия, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил отложить введение нового порядка техосмотра

12:31 25.02.2021 (обновлено: 13:46 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыдача диагностических карт техосмотра во Владивостоке
Выдача диагностических карт техосмотра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил отложить до 1 октября вступление в силу нового порядка техосмотра автомобилей.
Он напомнил, что новые правила техосмотра должны были заработать с 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и запустить другие процедуры. Но поскольку ситуация с коронавирусом хотя и улучшается, но все же далека от идеальной, то это несет риски для здоровья людей.
"Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей, сделать все надо по-человечески", — сказал Мишустин.
Он попросил в ближайшее время представить ему на подпись проект постановления о переносе сроков.
Новый порядок техосмотра предусматривает, что процедура теперь будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.
Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, но при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог. Если же выяснится, что на самом деле машина не проходила техосмотр, то карту аннулируют, а оператора, выдавшего ее, оштрафуют.
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