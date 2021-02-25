https://ria.ru/20210225/svyaschennik-1598914323.html

Итальянский священник-блогер рассказал о работе во время пандемии

Итальянский священник-блогер рассказал о работе во время пандемии

Священник из итальянского города Больцано дон Паоло Дзамбальди, сделавший свой блог и страницу в Facebook еще одним каналом связи с паствой, рассказал РИА... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:31

2021-02-25T13:31

2021-02-25T13:36

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РИМ, 25 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Священник из итальянского города Больцано дон Паоло Дзамбальди, сделавший свой блог и страницу в Facebook еще одним каналом связи с паствой, рассказал РИА Новости, как соцсети и интернет в целом помогают поддерживать в людях веру во времена пандемии."Я запустил сайт в 2019 году, когда понял, что мне нужно добраться до большего числа людей, помимо тех, с кем я общаюсь в церкви или через традиционные средства связи. Конечно, личного контакта ничего не заменит, но сегодня мы как Церковь призваны быть в том числе и в интернете. Так мы можем прийти к людям, которые вряд ли бы лично к нам пришли или с трудом могли говорить бы с нами. Это не цель, а средство – целью всегда остается распространение христианского послания и общественное служение", - рассказал Дзамбальди.По его словам, подобный подход может помочь людям начать или возобновить путь к вере, задавать себе вопросы, получать мотивацию."Я должен сказать, что он (интернет - ред.) стал очень полезен в пандемию, поскольку дает возможность поддерживать связь с людьми, с которыми раньше ты виделся вживую. Это не только пожилые, но и молодые люди, которым тяжело справляться с нашими "традиционными" церковными средствами коммуникации. Кто-то боится выходить из дома и благодаря нам чувствует себя менее одиноким и понимает, что что-то продолжается", - сказал Дзамбальди, который в Больцано работает капелланом в четырех приходах и помогает ряду социальных групп.Он подчеркнул, что не собирается выходить за пределы своего блога и страницы Facebook и не гонится за лайками или кликами. Для встреч с паствой он использует Zoom и Skype, но продолжает по старинке много говорить с прихожанами по телефону."Мы, священники, не интернет-знаменитости. Это делается не ради того, чтобы стать более заметным или популярным. Несмотря на пандемию, моим первым долгом является служение общине. Продолжаются мессы, крещения и отпевания, есть люди, которые нуждаются в помощи. Мы, христиане - католики, протестанты, православные - призваны давать надежду на возвращение к нормальной жизни после пандемии", - отметил священнослужитель.Использование средств интернета он сравнивает с автомобилями – они дают возможность добраться до отдаленных мест, но в то же время представляют источник опасности."Интернет и виртуальный мир не должны засасывать в себя реальную жизнь", - сказал дон Паоло.

https://ria.ru/20210119/legoyda-1593705340.html

https://ria.ru/20201224/svyaschennik-1590776690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, италия