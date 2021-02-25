https://ria.ru/20210225/sud-1598982970.html

В Барнауле будут судить мужчину, избивавшего пятилетнюю падчерицу

В Барнауле будут судить мужчину, избивавшего пятилетнюю падчерицу

Житель Барнаула, который заставлял 5-летнюю падчерицу неподвижно стоять посреди комнаты, избивал и сломал ей нос, предстанет перед судом по делу об истязании,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:20

2021-02-25T18:20

2021-02-25T18:20

россия

алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 25 фев - РИА Новости. Житель Барнаула, который заставлял 5-летнюю падчерицу неподвижно стоять посреди комнаты, избивал и сломал ей нос, предстанет перед судом по делу об истязании, сообщило СУСК РФ по Алтайскому краю.По данным следствия, мужчина проживал с матерью двоих детей: девочки и мальчика.Лишь после того, как женщина поругалась с сожителем и выгнала его из дома, дети решились ей все рассказать."Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)... В ходе следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным... обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210218/arest-1598043381.html

россия

алтайский край

барнаул

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россия, алтайский край, барнаул, происшествия