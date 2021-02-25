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В Барнауле будут судить мужчину, избивавшего пятилетнюю падчерицу
В Барнауле будут судить мужчину, избивавшего пятилетнюю падчерицу
Житель Барнаула, который заставлял 5-летнюю падчерицу неподвижно стоять посреди комнаты, избивал и сломал ей нос, предстанет перед судом по делу об истязании,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:20
2021-02-25T18:20
россия
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 25 фев - РИА Новости. Житель Барнаула, который заставлял 5-летнюю падчерицу неподвижно стоять посреди комнаты, избивал и сломал ей нос, предстанет перед судом по делу об истязании, сообщило СУСК РФ по Алтайскому краю.По данным следствия, мужчина проживал с матерью двоих детей: девочки и мальчика.Лишь после того, как женщина поругалась с сожителем и выгнала его из дома, дети решились ей все рассказать."Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)... В ходе следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным... обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210218/arest-1598043381.html
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алтайский край
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россия, алтайский край, барнаул, происшествия

В Барнауле будут судить мужчину, избивавшего пятилетнюю падчерицу

18:20 25.02.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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БАРНАУЛ, 25 фев - РИА Новости. Житель Барнаула, который заставлял 5-летнюю падчерицу неподвижно стоять посреди комнаты, избивал и сломал ей нос, предстанет перед судом по делу об истязании, сообщило СУСК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, мужчина проживал с матерью двоих детей: девочки и мальчика.

"Испытывая личные неприязненные отношения, с февраля 2020 года мужчина стал практически ежедневно истязать 5-летнюю дочь сожительницы. В отсутствие матери он заставлял ребенка стоять посреди комнаты не двигаясь, избивал, в том числе скрученным полотенцем, оскорблял грубой нецензурной бранью. При этом он запугивал потерпевшую и ее брата, чтобы они ничего не рассказывали матери. В июле прошлого года злоумышленник в очередной раз избил ребенка, сломав ей нос, а сожительнице сказал, что малышка упала на улице", - сообщает СУСК.

Лишь после того, как женщина поругалась с сожителем и выгнала его из дома, дети решились ей все рассказать.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)... В ходе следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным... обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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