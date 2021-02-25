В Барнауле будут судить мужчину, избивавшего пятилетнюю падчерицу
БАРНАУЛ, 25 фев - РИА Новости. Житель Барнаула, который заставлял 5-летнюю падчерицу неподвижно стоять посреди комнаты, избивал и сломал ей нос, предстанет перед судом по делу об истязании, сообщило СУСК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, мужчина проживал с матерью двоих детей: девочки и мальчика.
"Испытывая личные неприязненные отношения, с февраля 2020 года мужчина стал практически ежедневно истязать 5-летнюю дочь сожительницы. В отсутствие матери он заставлял ребенка стоять посреди комнаты не двигаясь, избивал, в том числе скрученным полотенцем, оскорблял грубой нецензурной бранью. При этом он запугивал потерпевшую и ее брата, чтобы они ничего не рассказывали матери. В июле прошлого года злоумышленник в очередной раз избил ребенка, сломав ей нос, а сожительнице сказал, что малышка упала на улице", - сообщает СУСК.
Лишь после того, как женщина поругалась с сожителем и выгнала его из дома, дети решились ей все рассказать.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)... В ходе следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным... обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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