https://ria.ru/20210225/subsidii-1598992620.html
Липецкие мукомольные и хлебопекарные предприятия получат госсубсидии
Липецкие мукомольные и хлебопекарные предприятия получат госсубсидии
Мукомольным и хлебопекарным предприятиям Липецкой области выделят госсубсидии в размере более 107 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:11
2021-02-25T19:11
2021-02-25T19:11
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Мукомольным и хлебопекарным предприятиям Липецкой области выделят госсубсидии в размере более 107 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Средства из федерального бюджета пойдут на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Порядка 85 миллионов рублей из этой суммы получат производители муки, 22,6 миллиона рублей – хлебопекарные предприятия.По словам губернатора, Липецкая область вошла в число регионов, подписавших соглашение с Минсельхозом России для поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий государством.
https://ria.ru/20210225/remont-1598905020.html
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игорь артамонов, липецкая область