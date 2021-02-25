https://ria.ru/20210225/subsidii-1598992620.html

Липецкие мукомольные и хлебопекарные предприятия получат госсубсидии

Липецкие мукомольные и хлебопекарные предприятия получат госсубсидии

Мукомольным и хлебопекарным предприятиям Липецкой области выделят госсубсидии в размере более 107 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:11

2021-02-25T19:11

2021-02-25T19:11

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Мукомольным и хлебопекарным предприятиям Липецкой области выделят госсубсидии в размере более 107 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Средства из федерального бюджета пойдут на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Порядка 85 миллионов рублей из этой суммы получат производители муки, 22,6 миллиона рублей – хлебопекарные предприятия.По словам губернатора, Липецкая область вошла в число регионов, подписавших соглашение с Минсельхозом России для поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий государством.

https://ria.ru/20210225/remont-1598905020.html

липецкая область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область