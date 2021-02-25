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Липецкая область
https://ria.ru/20210225/subsidii-1598992620.html
Липецкие мукомольные и хлебопекарные предприятия получат госсубсидии
Липецкие мукомольные и хлебопекарные предприятия получат госсубсидии
Мукомольным и хлебопекарным предприятиям Липецкой области выделят госсубсидии в размере более 107 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:11
2021-02-25T19:11
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Мукомольным и хлебопекарным предприятиям Липецкой области выделят госсубсидии в размере более 107 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Средства из федерального бюджета пойдут на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Порядка 85 миллионов рублей из этой суммы получат производители муки, 22,6 миллиона рублей – хлебопекарные предприятия.По словам губернатора, Липецкая область вошла в число регионов, подписавших соглашение с Минсельхозом России для поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий государством.
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игорь артамонов, липецкая область

Липецкие мукомольные и хлебопекарные предприятия получат госсубсидии

19:11 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПроизводство хлебобулочных изделий на московском булочно-кондитерском комбинате "Коломенское"
Производство хлебобулочных изделий на московском булочно-кондитерском комбинате Коломенское - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Мукомольным и хлебопекарным предприятиям Липецкой области выделят госсубсидии в размере более 107 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Средства из федерального бюджета пойдут на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Порядка 85 миллионов рублей из этой суммы получат производители муки, 22,6 миллиона рублей – хлебопекарные предприятия.
По словам губернатора, Липецкая область вошла в число регионов, подписавших соглашение с Минсельхозом России для поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий государством.
"Это важная и своевременная мера поддержки, которая направлена на поддержание рентабельности предприятий отрасли и сохранение стабильного уровня цен на муку и хлебопекарную продукцию для наших жителей", - сказал глава региона.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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