https://ria.ru/20210225/stsenariy-1598997519.html
Польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России и НАТО
Польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России и НАТО
Польский журнал Gazeta Polska заявил о якобы желании России вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:47
2021-02-25T19:47
2021-02-25T23:52
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анатолий антонов
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сша
ядерное оружие
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Польский журнал Gazeta Polska заявил о якобы желании России вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО.Издание утверждает, что Москва "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса."Можно предположить, что атака <...> велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны", — говорится в статье.Заявления о "российской угрозе" звучат на Западе не первый раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО.В частности, в начале февраля американский адмирал Чарльз Ричардс заявлял о существовании возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия. Тогда первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил, что профессиональный военный боялся бы представить такой сценарий "даже в страшном сне". Его мнение разделил и посол России в США Анатолий Антонов, который отметил, что идеи о ядерной войне "блуждают только в головах нездоровых политиков". Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210224/voyna-1598769353.html
https://ria.ru/20210130/udar-1595276379.html
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россия, владимир джабаров, нато, анатолий антонов, польша, москва, сша, ядерное оружие, в мире