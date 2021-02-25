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Польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России и НАТО
Польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России и НАТО
Польский журнал Gazeta Polska заявил о якобы желании России вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:47
2021-02-25T23:52
россия
владимир джабаров
нато
анатолий антонов
польша
москва
сша
ядерное оружие
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Польский журнал Gazeta Polska заявил о якобы желании России вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО.Издание утверждает, что Москва "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса."Можно предположить, что атака &lt;...&gt; велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны", — говорится в статье.Заявления о "российской угрозе" звучат на Западе не первый раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО.В частности, в начале февраля американский адмирал Чарльз Ричардс заявлял о существовании возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия. Тогда первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил, что профессиональный военный боялся бы представить такой сценарий "даже в страшном сне". Его мнение разделил и посол России в США Анатолий Антонов, который отметил, что идеи о ядерной войне "блуждают только в головах нездоровых политиков". Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210224/voyna-1598769353.html
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россия, владимир джабаров, нато, анатолий антонов, польша, москва, сша, ядерное оружие, в мире

Польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России и НАТО

19:47 25.02.2021 (обновлено: 23:52 25.02.2021)
 
© AP Photo / Alik KepliczУчения НАТО Noble Jump в Польше
Учения НАТО Noble Jump в Польше - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Польский журнал Gazeta Polska заявил о якобы желании России вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО.
Издание утверждает, что Москва "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса.
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24 февраля, 13:46
В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
"Можно предположить, что атака <...> велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны", — говорится в статье.
Заявления о "российской угрозе" звучат на Западе не первый раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО.
В частности, в начале февраля американский адмирал Чарльз Ричардс заявлял о существовании возможности перерастания регионального конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия. Тогда первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил, что профессиональный военный боялся бы представить такой сценарий "даже в страшном сне". Его мнение разделил и посол России в США Анатолий Антонов, который отметил, что идеи о ядерной войне "блуждают только в головах нездоровых политиков".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 16:06
Назван сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
 
РоссияВладимир ДжабаровНАТОАнатолий АнтоновПольшаМоскваСШАядерное оружиеВ мире
 
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