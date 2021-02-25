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Челябинская область
https://ria.ru/20210225/status-1598902133.html
В Челябинской области расширили статус многодетной семьи
В Челябинской области расширили статус многодетной семьи
Депутаты Челябинской области на заседании в четверг приняли проект закона, инициированный губернатором Алексеем Текслером, согласно которому увеличиваются сроки РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:40
2021-02-25T12:40
челябинская область
алексей текслер
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Депутаты Челябинской области на заседании в четверг приняли проект закона, инициированный губернатором Алексеем Текслером, согласно которому увеличиваются сроки получения социальных пособий и других льгот многодетными семьями региона.По данным пресс-службы правительства региона, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к депутатам заксобрания с инициативой о расширении статуса многодетной семьи в регионе. Сейчас семьи, воспитывающие троих детей, при достижении старшим ребенком совершеннолетия утрачивают статус многодетной семьи, а вместе с ним право на получение социальных пособий и льгот.По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, проект закона призван изменить статус многодетной семьи в Челябинской области - законопроектом предлагается статус семьи сохранить до достижения старшим ребенком 23 лет при условии обучения им на очной форме в техникуме или вузе. В этом случае сохранится право на ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг, единовременное пособие на подготовку к школе, пояснила она, добавив, что закон начнет действовать с 1 января 2022 года.Как уточнил на заседании председатель комитета по социальной политике заксобрания региона Сергей Буяков, проект закона, внесенный губернатором, прошел все экспертизы, рассмотрен на комитете и поддержан.Как ранее отмечал глава региона Текслер, этот законопроект крайне актуален. "Я получаю большое количество вопросов и на личных встречах… что есть такая несправедливость: когда старшие дети в семьях достигают совершеннолетия и продолжают учиться в вузах, техникумах, и тут для родителей по сути ничего не меняется - они содержат, помогают своим детям. Поэтому мы приняли решение продлить статус многодетных семей. Считаю это правильным. Это позволит сохранить для многодетных семей те выплаты, которые являются актуальными. Для 1600 семей на Южном Урале – они смогут получать выплату на 3-го ребенка, а также выплату к началу учебного года. Эта поддержка поможет сохранить те льготы и гарантии, которые есть", - сказал он.В пресс-службе правительства региона пояснили, что также закон даст возможность многодетным семьям сохранить право на новогодние подарки, бесплатные путевки в санатории и загородные детские лагеря, земельный участок либо выплату взамен предоставления земельного участка и другие льготы.
https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598891144.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/buran-1598887391.html
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алексей текслер, челябинская область, общество

В Челябинской области расширили статус многодетной семьи

12:40 25.02.2021
 
© Depositphotos / pingvin1337Вид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Depositphotos / pingvin1337
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Депутаты Челябинской области на заседании в четверг приняли проект закона, инициированный губернатором Алексеем Текслером, согласно которому увеличиваются сроки получения социальных пособий и других льгот многодетными семьями региона.
По данным пресс-службы правительства региона, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к депутатам заксобрания с инициативой о расширении статуса многодетной семьи в регионе. Сейчас семьи, воспитывающие троих детей, при достижении старшим ребенком совершеннолетия утрачивают статус многодетной семьи, а вместе с ним право на получение социальных пособий и льгот.
"Проект закона принят в 1-м и 3-м чтениях, исключая процедуру второго", - сказал председатель заксобрания региона Владимир Мякуш при рассмотрении проекта закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области".
По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, проект закона призван изменить статус многодетной семьи в Челябинской области - законопроектом предлагается статус семьи сохранить до достижения старшим ребенком 23 лет при условии обучения им на очной форме в техникуме или вузе. В этом случае сохранится право на ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг, единовременное пособие на подготовку к школе, пояснила она, добавив, что закон начнет действовать с 1 января 2022 года.
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Как уточнил на заседании председатель комитета по социальной политике заксобрания региона Сергей Буяков, проект закона, внесенный губернатором, прошел все экспертизы, рассмотрен на комитете и поддержан.
Как ранее отмечал глава региона Текслер, этот законопроект крайне актуален. "Я получаю большое количество вопросов и на личных встречах… что есть такая несправедливость: когда старшие дети в семьях достигают совершеннолетия и продолжают учиться в вузах, техникумах, и тут для родителей по сути ничего не меняется - они содержат, помогают своим детям. Поэтому мы приняли решение продлить статус многодетных семей. Считаю это правильным. Это позволит сохранить для многодетных семей те выплаты, которые являются актуальными. Для 1600 семей на Южном Урале – они смогут получать выплату на 3-го ребенка, а также выплату к началу учебного года. Эта поддержка поможет сохранить те льготы и гарантии, которые есть", - сказал он.
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В пресс-службе правительства региона пояснили, что также закон даст возможность многодетным семьям сохранить право на новогодние подарки, бесплатные путевки в санатории и загородные детские лагеря, земельный участок либо выплату взамен предоставления земельного участка и другие льготы.
 
Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинская областьОбщество
 
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