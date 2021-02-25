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Срочника-дезертира, прятавшегося более 16 лет, опознали после смерти

Срочника-дезертира, прятавшегося более 16 лет, опознали после смерти

Военные следователи нашли в Чите солдата-дезертира, который скрывался более 16 лет, — его опознали по отпечаткам пальцев после смерти. Об этом рассказали РИА... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T07:12

2021-02-25T07:12

2021-02-25T13:49

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Военные следователи нашли в Чите солдата-дезертира, который скрывался более 16 лет, — его опознали по отпечаткам пальцев после смерти. Об этом рассказали РИА Новости в главном военном следственном управлении СК.По данным ведомства, 20 сентября 2004 года солдат ушел с танкодрома в поселке Песчанка в лес и не вернулся. Следствие рассматривало разные версии, в том числе об убийстве сослуживцами и об утоплении в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения. Но ни одна из версий не нашла подтверждения.В прошлом году, 29 сентября, в частном доме в Чите обнаружили тело мужчины. Хозяйка дома рассказала, что это ее гражданский муж, но никаких его документов представить не смогла, заявив, что они сгорели при пожаре.Мужчина не числился и в базе данных. Тогда стали искать по отпечаткам пальцев, и обнаружилось совпадение с отпечатками пропавшего солдата. Следствие возобновили, судебная экспертиза подтвердила идентичность отпечатков умершего мужчины и сбежавшего 16 лет назад солдата. Кроме того, его по фотографии опознала мать."Собранные по уголовному делу доказательства позволили принять законное и обоснованное решение о его прекращении в связи со смертью", — заключили в следственном управлении.

https://ria.ru/20210121/prigovor-1593999957.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, новосибирск, забайкальский край, происшествия