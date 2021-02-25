https://ria.ru/20210225/sputnikv-1598879801.html

Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину по поводу "Спутника V"

Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину по поводу "Спутника V"

Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:54

2021-02-25T10:54

2021-02-25T10:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

герт вилдерс

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил депутат голландского парламента, лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс."Я вновь призываю премьер-министра (Марка) Рютте связаться с российским президентом (Владимиром) Путиным, чтобы наладить поставки успешной российской вакцины "Спутник V" или быстро организовать ее производство здесь", - написал Вилдерс в Twitter.Ранее министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов сообщило РИА Новости, что в Гааге не исключают возможности приобретения российской вакцины "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС и будет доступна в достаточных количествах. При этом в Минздраве отметили, что пока переговоров с российской стороной по данной вакцине не планируется.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

нидерланды

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, герт вилдерс, нидерланды, в мире