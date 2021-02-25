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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/sputnikv-1598879801.html
Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину по поводу "Спутника V"
Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину по поводу "Спутника V"
Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:54
2021-02-25T10:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
герт вилдерс
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил депутат голландского парламента, лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс."Я вновь призываю премьер-министра (Марка) Рютте связаться с российским президентом (Владимиром) Путиным, чтобы наладить поставки успешной российской вакцины "Спутник V" или быстро организовать ее производство здесь", - написал Вилдерс в Twitter.Ранее министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов сообщило РИА Новости, что в Гааге не исключают возможности приобретения российской вакцины "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС и будет доступна в достаточных количествах. При этом в Минздраве отметили, что пока переговоров с российской стороной по данной вакцине не планируется.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, герт вилдерс, нидерланды, в мире

Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину по поводу "Спутника V"

10:54 25.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил депутат голландского парламента, лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс.
"Я вновь призываю премьер-министра (Марка) Рютте связаться с российским президентом (Владимиром) Путиным, чтобы наладить поставки успешной российской вакцины "Спутник V" или быстро организовать ее производство здесь", - написал Вилдерс в Twitter.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 06:28Распространение коронавируса
Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
Ранее министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов сообщило РИА Новости, что в Гааге не исключают возможности приобретения российской вакцины "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС и будет доступна в достаточных количествах. При этом в Минздраве отметили, что пока переговоров с российской стороной по данной вакцине не планируется.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Герт ВилдерсНидерландыВ мире
 
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