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Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину по поводу "Спутника V"
Премьера Нидерландов призвали обратиться к Путину по поводу "Спутника V"
Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:54
2021-02-25T10:54
2021-02-25T10:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
герт вилдерс
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил депутат голландского парламента, лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс."Я вновь призываю премьер-министра (Марка) Рютте связаться с российским президентом (Владимиром) Путиным, чтобы наладить поставки успешной российской вакцины "Спутник V" или быстро организовать ее производство здесь", - написал Вилдерс в Twitter.Ранее министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов сообщило РИА Новости, что в Гааге не исключают возможности приобретения российской вакцины "Спутник V", если она получит разрешение на продажу в ЕС и будет доступна в достаточных количествах. При этом в Минздраве отметили, что пока переговоров с российской стороной по данной вакцине не планируется.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, герт вилдерс, нидерланды, в мире