https://ria.ru/20210225/sputnikv-1598863565.html

В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России

В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ прибывает в Черногорию в четверг, сообщило правительство страны. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:17

2021-02-25T08:17

2021-02-25T08:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

ана брнабич

черногория

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ прибывает в Черногорию в четверг, сообщило правительство страны.Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович 23 февраля сделала прививку от коронавируса вакциной российского производства из переданной властями Сербии первой партии препарата."Первые вакцины прибыли в Черногорию неделю назад как дотация (в дар - Прим. ред.) из Сербии. Иммунизация приоритетных групп населения началась. Завтра прибывает и первый контингент вакцины "Спутник V", обеспеченный в ходе прямых переговоров с Россией", - сообщило правительство республики поздно вечером в среду.В минздраве Черногории ранее заявили РИА Новости, что партия вакцин из РФ может прибыть во второй половине дня в четверг.В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории 2 тысячи доз препарата российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

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черногория

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коронавирус в россии, россия, ана брнабич, черногория, сербия, в мире