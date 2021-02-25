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В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России
В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России
Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ прибывает в Черногорию в четверг, сообщило правительство страны. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:17
2021-02-25T08:17
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БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ прибывает в Черногорию в четверг, сообщило правительство страны.Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович 23 февраля сделала прививку от коронавируса вакциной российского производства из переданной властями Сербии первой партии препарата."Первые вакцины прибыли в Черногорию неделю назад как дотация (в дар - Прим. ред.) из Сербии. Иммунизация приоритетных групп населения началась. Завтра прибывает и первый контингент вакцины "Спутник V", обеспеченный в ходе прямых переговоров с Россией", - сообщило правительство республики поздно вечером в среду.В минздраве Черногории ранее заявили РИА Новости, что партия вакцин из РФ может прибыть во второй половине дня в четверг.В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории 2 тысячи доз препарата российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.
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коронавирус в россии, россия, ана брнабич, черногория, сербия, в мире

В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России

08:17 25.02.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцина "Гам Ковид Вак" (Sputnik V)
Вакцина Гам Ковид Вак (Sputnik V) - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ прибывает в Черногорию в четверг, сообщило правительство страны.
Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович 23 февраля сделала прививку от коронавируса вакциной российского производства из переданной властями Сербии первой партии препарата.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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"Первые вакцины прибыли в Черногорию неделю назад как дотация (в дар - Прим. ред.) из Сербии. Иммунизация приоритетных групп населения началась. Завтра прибывает и первый контингент вакцины "Спутник V", обеспеченный в ходе прямых переговоров с Россией", - сообщило правительство республики поздно вечером в среду.
В минздраве Черногории ранее заявили РИА Новости, что партия вакцин из РФ может прибыть во второй половине дня в четверг.
В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как премьер Сербии Ана Брнабич лично передала властям Черногории 2 тысячи доз препарата российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАна БрнабичЧерногорияСербияВ мире
 
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