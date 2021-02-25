https://ria.ru/20210225/sputnik-v-1598961321.html

СМИ: "Спутник V" развалил образ России как "Верхней Вольты с ракетами"

СМИ: "Спутник V" развалил образ России как "Верхней Вольты с ракетами"

Словацкий журналист в газете Slovo объяснил рост русофобии в стране из-за возможного импорта российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:48

2021-02-25T16:48

2021-02-25T16:58

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

евросоюз

европа

словакия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Словацкий журналист в газете Slovo объяснил рост русофобии в стране из-за возможного импорта российской вакцины "Спутник V".По его мнению, премьер-министр Игорь Матович поднял вопрос о вакцинации от COVID-19 российским препаратом, чтобы улучшить имидж перед словаками, заинтересованным в развитии отношений с Москвой.Однако эта инициатива встретила предсказуемое сопротивление, пишет автор. В частности, противники предложения Матовича назвали вакцину "Спутник V" геополитическим оружием России.Кроме того, он назвал причину назревшей русофобии из-за "Спутника V"."Дело в том, что России удалось первой в мире создать собственную вакцину от COVID-19, что развалило ее западный образ как "Верхней Вольты с ракетами" (название СССР, бытовавшее в западной прессе в годы холодной войны. — Прим. ред.), — считает Фабры.Он подчеркнул, что русофобы до сих пор не могут признать за Россией большие технологические заслуги в борьбе с коронавирусом.В итоге он призвал власти извлечь уроки из сложившейся ситуации и проявить интерес к сотрудничеству с Россией, чтобы стать мостом между Москвой и Европой.

https://ria.ru/20210224/sputnik-1598703485.html

россия

европа

словакия

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