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СМИ: "Спутник V" развалил образ России как "Верхней Вольты с ракетами"
СМИ: "Спутник V" развалил образ России как "Верхней Вольты с ракетами"
Словацкий журналист в газете Slovo объяснил рост русофобии в стране из-за возможного импорта российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:48
2021-02-25T16:48
2021-02-25T16:58
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
евросоюз
европа
словакия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Словацкий журналист в газете Slovo объяснил рост русофобии в стране из-за возможного импорта российской вакцины "Спутник V".По его мнению, премьер-министр Игорь Матович поднял вопрос о вакцинации от COVID-19 российским препаратом, чтобы улучшить имидж перед словаками, заинтересованным в развитии отношений с Москвой.Однако эта инициатива встретила предсказуемое сопротивление, пишет автор. В частности, противники предложения Матовича назвали вакцину "Спутник V" геополитическим оружием России.Кроме того, он назвал причину назревшей русофобии из-за "Спутника V"."Дело в том, что России удалось первой в мире создать собственную вакцину от COVID-19, что развалило ее западный образ как "Верхней Вольты с ракетами" (название СССР, бытовавшее в западной прессе в годы холодной войны. — Прим. ред.), — считает Фабры.Он подчеркнул, что русофобы до сих пор не могут признать за Россией большие технологические заслуги в борьбе с коронавирусом.В итоге он призвал власти извлечь уроки из сложившейся ситуации и проявить интерес к сотрудничеству с Россией, чтобы стать мостом между Москвой и Европой.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, европа, словакия, в мире
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Словацкий журналист в газете Slovo
объяснил рост русофобии в стране из-за возможного импорта российской вакцины "Спутник V".
По его мнению, премьер-министр Игорь Матович
поднял вопрос о вакцинации от COVID-19 российским препаратом, чтобы улучшить имидж перед словаками, заинтересованным в развитии отношений с Москвой
.
Однако эта инициатива встретила предсказуемое сопротивление, пишет автор. В частности, противники предложения Матовича назвали вакцину "Спутник V" геополитическим оружием России.
"Это опасное направление развития дискуссии. Если мы будем связывать вакцинацию с геополитикой, то часть населения откажется и от западных вакцин, посчитав их геополитическим инструментом Запада", — заявил журналист Бранислав Фабры.
Кроме того, он назвал причину назревшей русофобии из-за "Спутника V".
"Дело в том, что России удалось первой в мире создать собственную вакцину от COVID-19, что развалило ее западный образ как "Верхней Вольты с ракетами" (название СССР, бытовавшее в западной прессе в годы холодной войны. — Прим. ред.), — считает Фабры.
Он подчеркнул, что русофобы до сих пор не могут признать за Россией большие технологические заслуги в борьбе с коронавирусом.
"Словакия не хочет признать, что Россия бросила силы на правильное дело и разработала несколько вакцин от коронавируса, тогда как Словакия пыталась провести поголовное тестирование на антитела", — заключил журналист.
В итоге он призвал власти извлечь уроки из сложившейся ситуации и проявить интерес к сотрудничеству с Россией, чтобы стать мостом между Москвой и Европой.