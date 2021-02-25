https://ria.ru/20210225/sputnik-v-1598912125.html

Финны рассказали, почему выбирают "Спутник V"

Финны рассказали, почему выбирают "Спутник V"

Живущие в России финны рассказали, почему выбирали "Спутник V" для вакцинации от коронавируса. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:23

2021-02-25T13:23

2021-02-25T13:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Живущие в России финны рассказали, почему выбирали "Спутник V" для вакцинации от коронавируса. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января.Хелин заявил, что высокая эффективность вакцины, а также ее доступность в России, определили его выбор в пользу "Спутника V"."Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, будет он прививаться или нет", - отметила глава компании Specta.Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен отметил рост заинтересованности финских предпринимателей к "Спутнику V". Юмппонен рассказал, что многие финские руководители хотят подать пример своим подчиненным. Ранее правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране решило ввести трехнедельный локдаун.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, финляндия, в мире