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Гватемала зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Гватемала зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Гватемала третьей в Центральной Америке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:04

2021-02-25T16:04

2021-02-25T16:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

гватемала (республика)

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.Гватемала третьей в Центральной Америке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Гватемала. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - отметили в фонде.Гватемала стал 37-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V". Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.

гватемала (республика)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, гватемала (республика), в мире