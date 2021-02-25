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Гватемала зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Гватемала зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Гватемала третьей в Центральной Америке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:04
2021-02-25T16:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
гватемала (республика)
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.Гватемала третьей в Центральной Америке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Гватемала. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - отметили в фонде.Гватемала стал 37-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V". Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, гватемала (республика), в мире

Гватемала зарегистрировала вакцину "Спутник V"

16:04 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.Гватемала третьей в Центральной Америке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Гватемала. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - отметили в фонде.
Гватемала стал 37-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V". Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
"Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину "Спутник V". Безопасная и эффективная российская вакцина признана по всему миру и является одним из ключевых инструментов для борьбы с пандемией", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийГватемала (республика)В мире
 
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