https://ria.ru/20210225/sotsseti-1598930551.html
В ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту
В ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту
Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки, сообщила член Общественной... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:45
2021-02-25T14:45
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки, сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.Одни платформы, по словам члена ОП РФ, оперативно реагируют на те жалобы, которые к ним направляют пользователи, а также на законные требования российских властей. Другие же оказываются "совершенно инертными в этом направлении, но вполне активны в некой интернет-цензуре и преследовании пользователей, которые свое мнение пытаются высказать"."Если смотреть на соотношение числа деструктивных материалов аудитории площадки, то антилидером среди социальных сетей на территории России является социальная сеть Twitter, где на один противоправный материал приходится 10 465 пользователей. Следом идет социальная сеть Facebook, где один противоправный, противозаконный материал видит 12 180 пользователей. И замыкает тройку антилидеров социальная сеть Instagram", - сообщила Мизулина.При составлении рейтинга, как отметила общественница, рассматривались такие параметры, как общее количество неудаленных материалов, наличие или отсутствие представительства на территории РФ, оперативность реагирования на запросы пользователей. Отдельным показателем стала политизированность, а именно количество случаев блокировки аккаунтов пользователей по мотивам политической цензуры. Под деструктивным контентом подразумевается детская порнография, материалы, популяризирующие наркотики, публикации террористической и экстремистской направленности и оскорбление госсимволов.
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Twitter
, Facebook
и Instagram
стали лидерами антирейтинга по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки, сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.
"Противоправный контент был выявлен на всех платформах без исключения, как у иностранных, так и у российских ресурсов. Но важно отметить, что у различных платформ очень разных подход к борьбе с распространением такого противоправного контента", - сказала Мизулина на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом".
Одни платформы, по словам члена ОП РФ, оперативно реагируют на те жалобы, которые к ним направляют пользователи, а также на законные требования российских властей. Другие же оказываются "совершенно инертными в этом направлении, но вполне активны в некой интернет-цензуре и преследовании пользователей, которые свое мнение пытаются высказать".
"Если смотреть на соотношение числа деструктивных материалов аудитории площадки, то антилидером среди социальных сетей на территории России является социальная сеть Twitter, где на один противоправный материал приходится 10 465 пользователей. Следом идет социальная сеть Facebook, где один противоправный, противозаконный материал видит 12 180 пользователей. И замыкает тройку антилидеров социальная сеть Instagram", - сообщила Мизулина.
При составлении рейтинга, как отметила общественница, рассматривались такие параметры, как общее количество неудаленных материалов, наличие или отсутствие представительства на территории РФ, оперативность реагирования на запросы пользователей. Отдельным показателем стала политизированность, а именно количество случаев блокировки аккаунтов пользователей по мотивам политической цензуры. Под деструктивным контентом подразумевается детская порнография, материалы, популяризирующие наркотики, публикации террористической и экстремистской направленности и оскорбление госсимволов.