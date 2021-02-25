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https://ria.ru/20210225/sobaka-1598879166.html
На Кубани спасли собаку, застрявшую между бетонными плитами
На Кубани спасли собаку, застрявшую между бетонными плитами
Спасатели вытащили пса, застрявшего между бетонными плитами в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте службы... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:49
2021-02-25T14:28
хорошие новости
мостовский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Спасатели вытащили пса, застрявшего между бетонными плитами в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте службы "Кубань-спас".Его нашли на пустыре около недостроенного здания. Собака громко скулила и не могла выбраться самостоятельно."Вытащить животное просто так не получилось, чтобы его не травмировать, спасатели сделали подкоп под бетонными плитами и зафиксировали их для предотвращения возможного обрушения. В итоге пес оказался на свободе", — указывается в сообщении.Отмечается, что собака не пострадала.
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мостовский район, происшествия

На Кубани спасли собаку, застрявшую между бетонными плитами

10:49 25.02.2021 (обновлено: 14:28 25.02.2021)
 
© Фото : ГКУ "Кубань-СПАС" Пёс, который застрял между бетонных плит на стройке в Мостовском районе Кубани
 Пёс, который застрял между бетонных плит на стройке в Мостовском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : ГКУ "Кубань-СПАС"
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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Спасатели вытащили пса, застрявшего между бетонными плитами в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте службы "Кубань-спас".
Его нашли на пустыре около недостроенного здания. Собака громко скулила и не могла выбраться самостоятельно.
© Фото : ГКУ "Кубань-СПАС"Спасатели в Краснодарском крае вытащили пса, застрявшего между бетонными плитами
Спасатели в Краснодарском крае вытащили пса, застрявшего между бетонных плит - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : ГКУ "Кубань-СПАС"
Спасатели в Краснодарском крае вытащили пса, застрявшего между бетонными плитами
"Вытащить животное просто так не получилось, чтобы его не травмировать, спасатели сделали подкоп под бетонными плитами и зафиксировали их для предотвращения возможного обрушения. В итоге пес оказался на свободе", — указывается в сообщении.
Отмечается, что собака не пострадала.
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