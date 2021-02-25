https://ria.ru/20210225/sobaka-1598879166.html

На Кубани спасли собаку, застрявшую между бетонными плитами

На Кубани спасли собаку, застрявшую между бетонными плитами

Спасатели вытащили пса, застрявшего между бетонными плитами в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте службы... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:49

2021-02-25T10:49

2021-02-25T14:28

хорошие новости

мостовский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 фев — РИА Новости. Спасатели вытащили пса, застрявшего между бетонными плитами в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте службы "Кубань-спас".Его нашли на пустыре около недостроенного здания. Собака громко скулила и не могла выбраться самостоятельно."Вытащить животное просто так не получилось, чтобы его не травмировать, спасатели сделали подкоп под бетонными плитами и зафиксировали их для предотвращения возможного обрушения. В итоге пес оказался на свободе", — указывается в сообщении.Отмечается, что собака не пострадала.

https://ria.ru/20210218/sobaki-1598032208.html

мостовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мостовский район, происшествия