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В Черное море вошли два корабля НАТО
В Черное море вошли два корабля НАТО
В Черное море вошли корабли для поиска мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, сообщил российский Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:42
2021-02-25T17:47
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Черное море вошли корабли для поиска мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, сообщил российский Национальный центр управления обороной.В ведомстве уточнили, что силы Черноморского флота "приступили к слежению за действиями тральщиков".Как заявлял в начале февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма".За последнее время в акватории находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом. Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что маневры в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности в регионе.
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россия, греция, испания, в мире

В Черное море вошли два корабля НАТО

15:42 25.02.2021 (обновлено: 17:47 25.02.2021)
 
© Фото : Armada EspañolaКорабль для поиска мин "Тахо" ВМС Испании в рамках выполнения задач НАТО по противоминной защите. Февраль 2021
Корабль для поиска мин Тахо ВМС Испании в рамках выполнения задач НАТО по противоминной защите. Февраль 2021 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Armada Española
Корабль для поиска мин "Тахо" ВМС Испании в рамках выполнения задач НАТО по противоминной защите. Февраль 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Черное море вошли корабли для поиска мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, сообщил российский Национальный центр управления обороной.
В ведомстве уточнили, что силы Черноморского флота "приступили к слежению за действиями тральщиков".
Как заявлял в начале февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма".
За последнее время в акватории находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом. Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.
После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что маневры в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности в регионе.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 08:00
"Они уже перебрасывают корабли и самолеты": что происходит в Черном море
 
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