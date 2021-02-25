https://ria.ru/20210225/slezhenie-1598944000.html

В Черное море вошли два корабля НАТО

В Черное море вошли два корабля НАТО

В Черное море вошли корабли для поиска мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, сообщил российский Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:42

2021-02-25T15:42

2021-02-25T17:47

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Черное море вошли корабли для поиска мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, сообщил российский Национальный центр управления обороной.В ведомстве уточнили, что силы Черноморского флота "приступили к слежению за действиями тральщиков".Как заявлял в начале февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма".За последнее время в акватории находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом. Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что маневры в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности в регионе.

https://ria.ru/20210220/nato-1598202496.html

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