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На "Земле леопарда" в кадр попали следы самой большой и маленькой кошки

На "Земле леопарда" в кадр попали следы самой большой и маленькой кошки

Сотрудникам национального парка "Земля леопарда" удалось сделать очень редкий кадр: следы амурского тигра рядом со отпечатками лап дальневосточного лесного... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T00:23

2021-02-25T00:23

2021-02-25T00:23

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амурские тигры

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национальный парк "земля леопарда"

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сотрудникам национального парка "Земля леопарда" удалось сделать очень редкий кадр: следы амурского тигра рядом со отпечатками лап дальневосточного лесного кота.Амурские тигры, самые большие на планете кошки, охотятся в основном на кабанов и пятнистых оленей. Добыча дальневосточного лесного кота скромнее. Размером он чуть больше домашних собратьев, а питается мелкими грызунами, птицами и зайцами. "Земля леопарда" — самая кошачья особо охраняемая территория России. Здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек — редчайший дальневосточный леопард, амурский тигр, дальневосточный лесной кот и рысь.

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