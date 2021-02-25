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На "Земле леопарда" в кадр попали следы самой большой и маленькой кошки
На "Земле леопарда" в кадр попали следы самой большой и маленькой кошки
Сотрудникам национального парка "Земля леопарда" удалось сделать очень редкий кадр: следы амурского тигра рядом со отпечатками лап дальневосточного лесного... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T00:23
2021-02-25T00:23
2021-02-25T00:23
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сотрудникам национального парка "Земля леопарда" удалось сделать очень редкий кадр: следы амурского тигра рядом со отпечатками лап дальневосточного лесного кота.Амурские тигры, самые большие на планете кошки, охотятся в основном на кабанов и пятнистых оленей. Добыча дальневосточного лесного кота скромнее. Размером он чуть больше домашних собратьев, а питается мелкими грызунами, птицами и зайцами. "Земля леопарда" — самая кошачья особо охраняемая территория России. Здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек — редчайший дальневосточный леопард, амурский тигр, дальневосточный лесной кот и рысь.
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россия, туризм, амурские тигры, кошки, тигры, коты, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край