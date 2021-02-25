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СПЧ прокомментировал ситуацию в СИЗО и колониях в Иркутской области
СПЧ прокомментировал ситуацию в СИЗО и колониях в Иркутской области
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) следит за ситуацией с насилием над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области, планируется направить туда РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:17
2021-02-25T14:54
россия
александр калашников
сизо-6
валерий фадеев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) следит за ситуацией с насилием над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области, планируется направить туда представителей Совета после завершения работы комиссий по расследованию, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.Ранее директор ведомства Александр Калашников на круглом столе в Совфеде сообщил, что проверка ФСИН России установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших.Он добавил, что члены СПЧ в ходе поездки составят собственное мнение со стороны общества о том, что там произошло, и попробуют дать оценку работе комиссий.На прошлой неделе ведомство сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных. Сегодня ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.Проверка ФСИН России в территориальном управлении по Иркутской области проводится с 18 января.Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.
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россия, александр калашников, сизо-6, валерий фадеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия, иркутская область

СПЧ прокомментировал ситуацию в СИЗО и колониях в Иркутской области

14:17 25.02.2021 (обновлено: 14:54 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) следит за ситуацией с насилием над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области, планируется направить туда представителей Совета после завершения работы комиссий по расследованию, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее директор ведомства Александр Калашников на круглом столе в Совфеде сообщил, что проверка ФСИН России установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших.
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"СПЧ следит (за ситуацией). Коллеги Андрей Бабушкин и Ева Меркачева планируют поехать туда в командировку. Было бы неправильно вмешиваться сейчас в работу комиссий, неправильно смешивать и государственный контроль, там очень серьезные комиссии работают, и меры, видимо, будут очень серьезные. Уже уголовные дела возбуждены. Неправильно было бы сейчас мешать работе этих комиссий. Как только эта работа завершится, коллеги поедут в командировку", - рассказал Фадеев.

Он добавил, что члены СПЧ в ходе поездки составят собственное мнение со стороны общества о том, что там произошло, и попробуют дать оценку работе комиссий.

"Очень хорошо, что подобные дела не скрываются и ФСИН наводит порядок в случае таких нарушений. Чем энергичнее будет эта работа проводиться, тем больше будет наша надежда, что подобных беспорядков будет все меньше и меньше. Главное, чтобы эти нарушения не скрывались, и ФСИН этого не скрывает. Он чистит свои ряды. Это важно", - подчеркнул глава Совета.

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Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
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Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.
 
РоссияАлександр КалашниковСИЗО-6Валерий ФадеевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)ИркутскПроисшествияИркутская область
 
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