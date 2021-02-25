https://ria.ru/20210225/sizo-1598924360.html

СПЧ прокомментировал ситуацию в СИЗО и колониях в Иркутской области

СПЧ прокомментировал ситуацию в СИЗО и колониях в Иркутской области

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) следит за ситуацией с насилием над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области, планируется направить туда РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:17

2021-02-25T14:17

2021-02-25T14:54

россия

александр калашников

сизо-6

валерий фадеев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

иркутск

происшествия

иркутская область

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) следит за ситуацией с насилием над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области, планируется направить туда представителей Совета после завершения работы комиссий по расследованию, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.Ранее директор ведомства Александр Калашников на круглом столе в Совфеде сообщил, что проверка ФСИН России установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших.Он добавил, что члены СПЧ в ходе поездки составят собственное мнение со стороны общества о том, что там произошло, и попробуют дать оценку работе комиссий.На прошлой неделе ведомство сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных. Сегодня ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.Проверка ФСИН России в территориальном управлении по Иркутской области проводится с 18 января.Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.

https://ria.ru/20210208/pytki-1596226127.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575656250.html

https://ria.ru/20201119/pytki-1585350093.html

россия

иркутск

иркутская область

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россия, александр калашников, сизо-6, валерий фадеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия, иркутская область