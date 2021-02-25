https://ria.ru/20210225/simvol-1598913161.html
ВЦИОМ выяснил у россиян, какое животное лучше всего олицетворяет страну
ВЦИОМ выяснил у россиян, какое животное лучше всего олицетворяет страну
Россияне считают, что бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:27
2021-02-25T13:27
2021-02-25T13:27
россия
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569062566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16130c51379e0981ca4ea95db1f9250d.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Россияне считают, что бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По мнению граждан, бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом (62%), также респонденты называли амурского или уссурийского тигра (11%), орла или двуглавого орла (9%), собаку (7%). Подумали про волка и льва по 5% соответственно, кошку или лошадь предложили по 3% соответственно. Также опрошенные предлагали лося, оленя, рысь (по 2%). При этом 15% затруднились ответить.Уточняется, что самым крупным хищным млекопитающим, обитающим на суше, 9% граждан считают белого медведя, почти две трети (66%) дали другой ответ, 25% затруднились ответить.Также большинство россиян (88%) корректно определили значение Красной книги России и указали, что это перечень видов растений и животных, которые могут исчезнуть, поэтому находятся под охраной государства, 10% считают, что это перечень уникальных видов растений и животных, которыми мы гордимся больше всего, являются национальной гордостью, 6% полагают, что это полный перечень видов растений и животных, которых можно встретить на территории России, 5% затруднились ответить.Как указано в опросе, помимо белого медведя в Красную книгу занесены, по мнению 48% россиян, амурский, уссурийский, дальневосточный и бенгальский тигры, а также барс, ирбис и дальневосточный леопард (по 6%), еще по 3% опрошенных соответственно назвали зубра и рысь, при этом 40% затруднились ответить.Помимо этого, отмечается, что 41% россиян хотели бы отправиться в путешествие в Арктику, однако 55% ответили на это отрицательно, еще 2% уже были там, а 1% живет в арктической зоне, еще 1% затруднился ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20200824/rossiya-1576238035.html
https://ria.ru/20210111/mechty-1592534679.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569062566_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_c531a582b2cf49f45d736fa3afb6dc37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, общество
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости.
Россияне считают, что бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию
и может служить ее национальным символом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
По мнению граждан, бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом (62%), также респонденты называли амурского или уссурийского тигра (11%), орла или двуглавого орла (9%), собаку (7%). Подумали про волка и льва по 5% соответственно, кошку или лошадь предложили по 3% соответственно. Также опрошенные предлагали лося, оленя, рысь (по 2%). При этом 15% затруднились ответить.
Уточняется, что самым крупным хищным млекопитающим, обитающим на суше, 9% граждан считают белого медведя, почти две трети (66%) дали другой ответ, 25% затруднились ответить.
Также большинство россиян (88%) корректно определили значение Красной книги России и указали, что это перечень видов растений и животных, которые могут исчезнуть, поэтому находятся под охраной государства, 10% считают, что это перечень уникальных видов растений и животных, которыми мы гордимся больше всего, являются национальной гордостью, 6% полагают, что это полный перечень видов растений и животных, которых можно встретить на территории России, 5% затруднились ответить.
Как указано в опросе, помимо белого медведя в Красную книгу занесены, по мнению 48% россиян, амурский, уссурийский, дальневосточный и бенгальский тигры, а также барс, ирбис и дальневосточный леопард (по 6%), еще по 3% опрошенных соответственно назвали зубра и рысь, при этом 40% затруднились ответить.
Помимо этого, отмечается, что 41% россиян хотели бы отправиться в путешествие в Арктику
, однако 55% ответили на это отрицательно, еще 2% уже были там, а 1% живет в арктической зоне, еще 1% затруднился ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.