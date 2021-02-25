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Шоубиз
https://ria.ru/20210225/shayk-1598813409.html
В Сети обсуждают Ирину Шейк в образе русалки с зелеными волосами
В Сети обсуждают Ирину Шейк в образе русалки с зелеными волосами
Ирина Шейк разместила в Instagram видео, на котором позирует в образе зеленоволосой русалки. В таком виде супермодель снялась для нового выпуска российской... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:04
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ирина Шейк разместила в Instagram видео, на котором позирует в образе зеленоволосой русалки. В таком виде супермодель снялась для нового выпуска российской версии журнала Vogue. На видео экс-подруга голливудского актера Брэдли Купера позирует в парике ярко-салатового цвета и платье в тон. Образ дополняет лиф, расшитый кристаллами, и украшения в виде морских звезд. "Какая вы красивая", "Так необычно. Прикольный цвет", "Ирина, пожалуйста, остановитесь. Это слишком красиво", — прокомментировали пользователи. Для мартовского выпуска глянца подготовили сразу три обложки, выбрав три сочных цвета. Каждую из них представляет известная супермодель: зеленую — Ирина Шейк, красную — Татьяна Чурбанова, желтую — Наталья Водянова.
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брэдли купер, vogue, наталья водянова, мода, имидж, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, ирина шейк

В Сети обсуждают Ирину Шейк в образе русалки с зелеными волосами

08:04 25.02.2021
 
© AP Photo / Francois MoriМодель Ирина Шейк на показе Жан-Поля Готье
Модель Ирина Шейк на показе Жан-Поля Готье - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ирина Шейк разместила в Instagram видео, на котором позирует в образе зеленоволосой русалки. В таком виде супермодель снялась для нового выпуска российской версии журнала Vogue.
"Мартовский номер получился таким творческим. Все благодаря Маше Федоровой. Ты всегда делаешь рабочий процесс веселым и особенным. Люблю тебя", — написала Шейк.
На видео экс-подруга голливудского актера Брэдли Купера позирует в парике ярко-салатового цвета и платье в тон. Образ дополняет лиф, расшитый кристаллами, и украшения в виде морских звезд.
"Какая вы красивая", "Так необычно. Прикольный цвет", "Ирина, пожалуйста, остановитесь. Это слишком красиво", — прокомментировали пользователи.
Для мартовского выпуска глянца подготовили сразу три обложки, выбрав три сочных цвета. Каждую из них представляет известная супермодель: зеленую — Ирина Шейк, красную — Татьяна Чурбанова, желтую — Наталья Водянова.
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