https://ria.ru/20210225/shayk-1598813409.html

В Сети обсуждают Ирину Шейк в образе русалки с зелеными волосами

В Сети обсуждают Ирину Шейк в образе русалки с зелеными волосами

Ирина Шейк разместила в Instagram видео, на котором позирует в образе зеленоволосой русалки. В таком виде супермодель снялась для нового выпуска российской... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:04

2021-02-25T08:04

2021-02-25T08:04

брэдли купер

vogue

наталья водянова

мода

шоубиз

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стиль жизни

новости культуры

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ирина Шейк разместила в Instagram видео, на котором позирует в образе зеленоволосой русалки. В таком виде супермодель снялась для нового выпуска российской версии журнала Vogue. На видео экс-подруга голливудского актера Брэдли Купера позирует в парике ярко-салатового цвета и платье в тон. Образ дополняет лиф, расшитый кристаллами, и украшения в виде морских звезд. "Какая вы красивая", "Так необычно. Прикольный цвет", "Ирина, пожалуйста, остановитесь. Это слишком красиво", — прокомментировали пользователи. Для мартовского выпуска глянца подготовили сразу три обложки, выбрав три сочных цвета. Каждую из них представляет известная супермодель: зеленую — Ирина Шейк, красную — Татьяна Чурбанова, желтую — Наталья Водянова.

https://ria.ru/20210223/shayk-1598384144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брэдли купер, vogue, наталья водянова, мода, имидж, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, ирина шейк