https://ria.ru/20210225/shariy-1598921602.html

Украина объявила Шария в государственный розыск

Украина объявила Шария в государственный розыск

Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, которого подозревают по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды, в четверг не явился на допрос в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:06

2021-02-25T14:06

2021-02-25T14:29

валентин рыбин

анатолий шарий

служба безопасности украины

украина

в мире

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КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, которого подозревают по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды, в четверг не явился на допрос в Службу безопасности Украины, его объявили в государственный розыск, сообщила пресс-служба СБ.Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Ранее Шарий уже не являлся на допрос.По данным пресс-службы, адвоката Шария Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела. "Рыбину также вручили ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд", - добавили в СБ.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

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валентин рыбин, анатолий шарий, служба безопасности украины, украина, в мире