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Украина объявила Шария в государственный розыск
Украина объявила Шария в государственный розыск
Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, которого подозревают по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды, в четверг не явился на допрос в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:06
2021-02-25T14:29
валентин рыбин
анатолий шарий
служба безопасности украины
украина
в мире
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КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, которого подозревают по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды, в четверг не явился на допрос в Службу безопасности Украины, его объявили в государственный розыск, сообщила пресс-служба СБ.Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Ранее Шарий уже не являлся на допрос.По данным пресс-службы, адвоката Шария Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела. "Рыбину также вручили ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд", - добавили в СБ.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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валентин рыбин, анатолий шарий, служба безопасности украины, украина, в мире

Украина объявила Шария в государственный розыск

14:06 25.02.2021 (обновлено: 14:29 25.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped imageАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, которого подозревают по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды, в четверг не явился на допрос в Службу безопасности Украины, его объявили в государственный розыск, сообщила пресс-служба СБ.
Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Ранее Шарий уже не являлся на допрос.
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"Анатолий Шарий 25 февраля не явился в СБ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным пресс-службы, адвоката Шария Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела. "Рыбину также вручили ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд", - добавили в СБ.
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Валентин РыбинАнатолий ШарийСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
 
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