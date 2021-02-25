https://ria.ru/20210225/shaman-1598875394.html

Якутский "шаман" напал на полицейского с самодельным мечом

Якутский "шаман" напал на полицейского с самодельным мечом

Якутский "шаман" Александр Габышев во время принудительной госпитализации в конце января ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметров, следует... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:26

2021-02-25T10:26

2021-02-25T15:29

александр габышев (якутский шаман)

якутск

происшествия

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МОСКВА/ЯКУТСК, 25 фев - РИА Новости. Якутский "шаман" Александр Габышев во время принудительной госпитализации в конце января ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметров, следует из сообщения регионального управления СК РФ.Ранее ведомство заявило о возбуждении уголовного дела о "применении насилия, опасного для жизни и здоровья" к полицейскому – но имя фигуранта не указывалось. Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил, что речь идет Габышеве.Как следует из релиза, 27 января врач Якутского республиканского психоневрологического диспансера сообщил в дежурную часть, что пациент не хочет уезжать из дома, "отказывается от лечения и проявляет агрессию".На место выехал наряд, там уже был медицинский работник, который "продолжал убеждать мужчину открыть дверь и проследовать с ним"."После неоднократного предупреждения … сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметров и нанес полицейскому колото-резаную рану", - говорится в релизе.В итоге пациента доставили-таки в психоневрологический диспансер, где он сейчас находится под наблюдением врачей. Пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь.Статья "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти" предполагает до десяти лет лишения свободы - но только если человек признан вменяемым на момент преступления.Адвокат Габышева Ольга Тимофеева сообщила РИА Новости, что ему назначен ряд экспертиз."В рамках следствия по уголовному делу назначены разного рода экспертизы, в том числе судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, трассологическая и другие. Проведение психолого-психиатрической экспертизы вновь доверили экспертам из Якутского психоневрологического диспансера, который неоднократно выступал в качестве противоположной стороны по спорам в отношении Габышева Александра. Мы, как и ранее, ходатайствовали, чтобы экспертиза была проведена другими экспертами, в том числе с привлечением независимых специалистов", - рассказала Тимофеева.По словам адвоката, в четверг Габышева вызывали на допрос. "Он не оспаривал того, что оказал сопротивление, когда к нему в дом ворвались неизвестные люди, так как хотел защитить себя и свой дом. По словам Александра, 27 января к ним через забор дома проникли люди в робах и спортивных шапочках. Он испугался их и заперся внутри дома… Телефон, как отметил Габышев, был отключен, звонить он не мог", - отметила собеседница агентства.Как добавила адвокат, ее подзащитный сказал, что в психдиспансере его положили в палату, где содержится около 25 человек. "Он говорит, что лежит прямо возле двери, нет условий даже нормально поспать", - заявила Тимофеева. Адвокат Габышева сообщала РИА Новости, что 27 января полиция действительно вновь увезла "шамана" в психоневрологический диспансер. Там впоследствии подтвердили, что Габышева принудительно госпитализировали из-за отказа лечиться.Как отметили в медучреждении, в прошлом году врачебная комиссия заключила, что Габышев "нуждается в активном диспансерном наблюдении". В итоге Якутский городской суд 2 февраля по иску диспансера постановил лечить Габышева принудительно.Между тем в январе на YouTube появилось обращение Габышева, в котором он рассказывает о планах пойти в новый поход в Москву. По словам самопровозглашенного "воина-шамана", это случится в марте 2021 года.Он намеревался отправиться из Якутска на белом коне, его сторонники – на технике, основной отряд добровольцев присоединится в Иркутске, далее они доберутся до Алтая, потом - до Урала, а затем - до Москвы.Тимофеева отмечала, что с точки зрения закона, Габышев может свободно перемещаться по стране, и уточняла, что о своих планах подзащитный ей не рассказывал.В середине мая прошлого года Габышева уже доставляли в психдиспансер, позже суд признал законной его принудительную госпитализацию. Выписали Габышева в июле.

https://ria.ru/20210126/pilochka-1594702533.html

https://ria.ru/20210210/napadenie-1596862442.html

якутск

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александр габышев (якутский шаман), якутск, происшествия