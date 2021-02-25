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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210225/sergiy-1598944414.html
Суд оставил в СИЗО бывшего схиигумена Сергия
Суд оставил в СИЗО бывшего схиигумена Сергия
Басманный суд Москвы в четверг продлил до конца весны арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:44
2021-02-25T15:44
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
новости - религия и мировоззрение
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил до конца весны арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Судом удовлетворено ходатайство следствия", - сказала собеседница агентства, уточнив, что срок ареста бывшему схиигумену продлён до 28 мая.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210218/vzyatki-1598016858.html
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, новости - религия и мировоззрение, омон россии, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург, общество

Суд оставил в СИЗО бывшего схиигумена Сергия

15:44 25.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил до конца весны арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия", - сказала собеседница агентства, уточнив, что срок ареста бывшему схиигумену продлён до 28 мая.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 14:22
Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:18Религия и мировоззрение
Бывший схиигумен Сергий прекратил голодовку в СИЗО
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)РоссияНовости - Религия и мировоззрениеОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)МоскваЕкатеринбургОбщество
 
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