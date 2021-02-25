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В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
Житель американского штата Оклахома Лоуренс Пол Андерсон, подозреваемый в убийстве троих человек, признался, что убил свою соседку и вырезал ее сердце, чтобы... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T02:10
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Житель американского штата Оклахома Лоуренс Пол Андерсон, подозреваемый в убийстве троих человек, признался, что убил свою соседку и вырезал ее сердце, чтобы приготовить, сообщает газета Oklahoman со ссылкой на бюро расследований штата.Андерсон обвиняется в убийстве своей соседки у нее дома, а также в убийстве своего дяди и четырехлетней девочки. Мужчина также нанес ножевые ранения своей тете, женщина выжила, сообщает газета.Газета также сообщает, что Лоуренс, будучи условно осужденным, в 2017 году был приговорен к 20 годам тюрьмы за употребление наркотиков и владение оружием. Тогда срок был смягчен до 9 лет, однако Лоуренс вышел на свободу уже спустя 3 года.
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москва, оклахома, сша, в мире

В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце

02:10 25.02.2021
 
© Fotolia / Tiko AramyanМужчина с ножом
Мужчина с ножом - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Fotolia / Tiko Aramyan
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Житель американского штата Оклахома Лоуренс Пол Андерсон, подозреваемый в убийстве троих человек, признался, что убил свою соседку и вырезал ее сердце, чтобы приготовить, сообщает газета Oklahoman со ссылкой на бюро расследований штата.
Андерсон обвиняется в убийстве своей соседки у нее дома, а также в убийстве своего дяди и четырехлетней девочки. Мужчина также нанес ножевые ранения своей тете, женщина выжила, сообщает газета.
"Он приготовил сердце с картофелем для своей семьи, чтобы высвободить демонов", - цитирует газета слова агента бюро расследований Оклахомы.
Газета также сообщает, что Лоуренс, будучи условно осужденным, в 2017 году был приговорен к 20 годам тюрьмы за употребление наркотиков и владение оружием. Тогда срок был смягчен до 9 лет, однако Лоуренс вышел на свободу уже спустя 3 года.
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