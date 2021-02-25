https://ria.ru/20210225/semya-1598917988.html
Традиция ранних браков в арабских странах уходит в прошлое
Традиция ранних браков в арабских странах уходит в прошлое
Возраст вступления в брак женщин и мужчин в арабских странах за последние годы увеличился на девять лет из-за экономических причин и нестабильности, но в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:48
2021-02-25T13:48
2021-02-25T13:48
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/18869/93/188699317_0:32:601:370_1920x0_80_0_0_705742689f545c4beffaee9fd8056808.jpg
ДОХА, 25 фев - РИА Новости. Возраст вступления в брак женщин и мужчин в арабских странах за последние годы увеличился на девять лет из-за экономических причин и нестабильности, но в конфликтных зонах - Сирии, Ливии, Йемене девочек стали выдавать замуж гораздо раньше, чем было принято до войны, рассказали эксперты, принявшие участие в виртуальной конференции по проблемам семьи и брака в арабском мире.Конференция организована Международным институтом семьи в Дохе."В арабских и мусульманских странах в целом за последнее время возраст вступления в брак увеличился на девять лет по экономическим причинам, нестабильности, даже в таких консервативных странах, как Саудовская Аравия, Кувейт женщины стали вступать в брак не раньше 26 лет, в Ливане - с 28 лет. Причина увеличения брачного возраста даже в странах, где сильны религиозные традиции, также кроется в глобализации, миграции, в том числе из сельской местности в города, изменении структуры семей и повышении уровня образования", - отметил профессор факультета демографии Тегеранского университета Мухаммед Аббаси-Шавази.Его мнение поддержал декан факультета социальных наук Кувейтского университета и эксперт по семейным вопросам Хаммуд аль-Кашан. По данным аль-Кашана, в Кувейте 33% мужчин и 21% старше 30 лет в настоящее время остаются неженаты, все больше молодых людей начинают рассматривать возможность вступления в брак только с 26 лет. "Дело в повышении уровня образования. Женщина в арабском мире перестала принадлежать мужчине, у нее все больше прав и свобод, это влияет на стремление создать и поддерживать семью", - сказал он.Однако, по словам эксперта, в ряде арабских и мусульманских стран, в первую очередь, в зонах конфликтов, где экономическая ситуация очень сложная и нет безопасности, - в Йемене, Сирии, Палестине, Ливии - возраст вступления в брак, наоборот, значительно снизился по сравнению с более благополучными временами, в отдельных местах девочек выдают замуж с 10 лет.Это подтвердила и правозащитница из Йемена Нада Ахдаль, которая смогла избежать замужества в 11 лет после самосожжения сестры, которую родители тоже пытались очень рано выдать замуж.
https://ria.ru/20210218/ragaib-1597974694.html
https://ria.ru/20210217/nikab-1597760150.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/18869/93/188699317_4:0:537:400_1920x0_80_0_0_73ce080ed16df45c71d9a6b3b3c4bf89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение
ДОХА, 25 фев - РИА Новости. Возраст вступления в брак женщин и мужчин в арабских странах за последние годы увеличился на девять лет из-за экономических причин и нестабильности, но в конфликтных зонах - Сирии, Ливии, Йемене девочек стали выдавать замуж гораздо раньше, чем было принято до войны, рассказали эксперты, принявшие участие в виртуальной конференции по проблемам семьи и брака в арабском мире.
Конференция организована Международным институтом семьи в Дохе.
"В арабских и мусульманских странах в целом за последнее время возраст вступления в брак увеличился на девять лет по экономическим причинам, нестабильности, даже в таких консервативных странах, как Саудовская Аравия, Кувейт женщины стали вступать в брак не раньше 26 лет, в Ливане - с 28 лет. Причина увеличения брачного возраста даже в странах, где сильны религиозные традиции, также кроется в глобализации, миграции, в том числе из сельской местности в города, изменении структуры семей и повышении уровня образования", - отметил профессор факультета демографии Тегеранского университета Мухаммед Аббаси-Шавази.
Его мнение поддержал декан факультета социальных наук Кувейтского университета и эксперт по семейным вопросам Хаммуд аль-Кашан. По данным аль-Кашана, в Кувейте 33% мужчин и 21% старше 30 лет в настоящее время остаются неженаты, все больше молодых людей начинают рассматривать возможность вступления в брак только с 26 лет. "Дело в повышении уровня образования. Женщина в арабском мире перестала принадлежать мужчине, у нее все больше прав и свобод, это влияет на стремление создать и поддерживать семью", - сказал он.
Однако, по словам эксперта, в ряде арабских и мусульманских стран, в первую очередь, в зонах конфликтов, где экономическая ситуация очень сложная и нет безопасности, - в Йемене, Сирии, Палестине, Ливии - возраст вступления в брак, наоборот, значительно снизился по сравнению с более благополучными временами, в отдельных местах девочек выдают замуж с 10 лет.
Это подтвердила и правозащитница из Йемена Нада Ахдаль, которая смогла избежать замужества в 11 лет после самосожжения сестры, которую родители тоже пытались очень рано выдать замуж.