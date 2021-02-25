Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210225/semya-1598917988.html
Традиция ранних браков в арабских странах уходит в прошлое
Традиция ранних браков в арабских странах уходит в прошлое
Возраст вступления в брак женщин и мужчин в арабских странах за последние годы увеличился на девять лет из-за экономических причин и нестабильности, но в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:48
2021-02-25T13:48
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/18869/93/188699317_0:32:601:370_1920x0_80_0_0_705742689f545c4beffaee9fd8056808.jpg
ДОХА, 25 фев - РИА Новости. Возраст вступления в брак женщин и мужчин в арабских странах за последние годы увеличился на девять лет из-за экономических причин и нестабильности, но в конфликтных зонах - Сирии, Ливии, Йемене девочек стали выдавать замуж гораздо раньше, чем было принято до войны, рассказали эксперты, принявшие участие в виртуальной конференции по проблемам семьи и брака в арабском мире.Конференция организована Международным институтом семьи в Дохе."В арабских и мусульманских странах в целом за последнее время возраст вступления в брак увеличился на девять лет по экономическим причинам, нестабильности, даже в таких консервативных странах, как Саудовская Аравия, Кувейт женщины стали вступать в брак не раньше 26 лет, в Ливане - с 28 лет. Причина увеличения брачного возраста даже в странах, где сильны религиозные традиции, также кроется в глобализации, миграции, в том числе из сельской местности в города, изменении структуры семей и повышении уровня образования", - отметил профессор факультета демографии Тегеранского университета Мухаммед Аббаси-Шавази.Его мнение поддержал декан факультета социальных наук Кувейтского университета и эксперт по семейным вопросам Хаммуд аль-Кашан. По данным аль-Кашана, в Кувейте 33% мужчин и 21% старше 30 лет в настоящее время остаются неженаты, все больше молодых людей начинают рассматривать возможность вступления в брак только с 26 лет. "Дело в повышении уровня образования. Женщина в арабском мире перестала принадлежать мужчине, у нее все больше прав и свобод, это влияет на стремление создать и поддерживать семью", - сказал он.Однако, по словам эксперта, в ряде арабских и мусульманских стран, в первую очередь, в зонах конфликтов, где экономическая ситуация очень сложная и нет безопасности, - в Йемене, Сирии, Палестине, Ливии - возраст вступления в брак, наоборот, значительно снизился по сравнению с более благополучными временами, в отдельных местах девочек выдают замуж с 10 лет.Это подтвердила и правозащитница из Йемена Нада Ахдаль, которая смогла избежать замужества в 11 лет после самосожжения сестры, которую родители тоже пытались очень рано выдать замуж.
https://ria.ru/20210218/ragaib-1597974694.html
https://ria.ru/20210217/nikab-1597760150.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/18869/93/188699317_4:0:537:400_1920x0_80_0_0_73ce080ed16df45c71d9a6b3b3c4bf89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение

Традиция ранних браков в арабских странах уходит в прошлое

13:48 25.02.2021
 
© РИА Новости / Надим ЗуауиЭта египетская семья придерживается самых жестких требований к женской одежде
Эта египетская семья придерживается самых жестких требований к женской одежде - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
Читать ria.ru в
ДОХА, 25 фев - РИА Новости. Возраст вступления в брак женщин и мужчин в арабских странах за последние годы увеличился на девять лет из-за экономических причин и нестабильности, но в конфликтных зонах - Сирии, Ливии, Йемене девочек стали выдавать замуж гораздо раньше, чем было принято до войны, рассказали эксперты, принявшие участие в виртуальной конференции по проблемам семьи и брака в арабском мире.
Конференция организована Международным институтом семьи в Дохе.
"В арабских и мусульманских странах в целом за последнее время возраст вступления в брак увеличился на девять лет по экономическим причинам, нестабильности, даже в таких консервативных странах, как Саудовская Аравия, Кувейт женщины стали вступать в брак не раньше 26 лет, в Ливане - с 28 лет. Причина увеличения брачного возраста даже в странах, где сильны религиозные традиции, также кроется в глобализации, миграции, в том числе из сельской местности в города, изменении структуры семей и повышении уровня образования", - отметил профессор факультета демографии Тегеранского университета Мухаммед Аббаси-Шавази.
Празднование Курбан-Байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 10:41Религия и мировоззрение
Мусульмане вспоминают день свадьбы родителей пророка Мухаммеда
Его мнение поддержал декан факультета социальных наук Кувейтского университета и эксперт по семейным вопросам Хаммуд аль-Кашан. По данным аль-Кашана, в Кувейте 33% мужчин и 21% старше 30 лет в настоящее время остаются неженаты, все больше молодых людей начинают рассматривать возможность вступления в брак только с 26 лет. "Дело в повышении уровня образования. Женщина в арабском мире перестала принадлежать мужчине, у нее все больше прав и свобод, это влияет на стремление создать и поддерживать семью", - сказал он.
Однако, по словам эксперта, в ряде арабских и мусульманских стран, в первую очередь, в зонах конфликтов, где экономическая ситуация очень сложная и нет безопасности, - в Йемене, Сирии, Палестине, Ливии - возраст вступления в брак, наоборот, значительно снизился по сравнению с более благополучными временами, в отдельных местах девочек выдают замуж с 10 лет.
Это подтвердила и правозащитница из Йемена Нада Ахдаль, которая смогла избежать замужества в 11 лет после самосожжения сестры, которую родители тоже пытались очень рано выдать замуж.
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 08:00Религия и мировоззрение
Запрет для мусульман вскрыл главное противоречие Европы
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В результате удара США по Сирии погибло несколько человек
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Лента новостейМолния