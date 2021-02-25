https://ria.ru/20210225/semya-1598917988.html

Традиция ранних браков в арабских странах уходит в прошлое

Традиция ранних браков в арабских странах уходит в прошлое

Возраст вступления в брак женщин и мужчин в арабских странах за последние годы увеличился на девять лет из-за экономических причин и нестабильности, но в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:48

2021-02-25T13:48

2021-02-25T13:48

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/18869/93/188699317_0:32:601:370_1920x0_80_0_0_705742689f545c4beffaee9fd8056808.jpg

ДОХА, 25 фев - РИА Новости. Возраст вступления в брак женщин и мужчин в арабских странах за последние годы увеличился на девять лет из-за экономических причин и нестабильности, но в конфликтных зонах - Сирии, Ливии, Йемене девочек стали выдавать замуж гораздо раньше, чем было принято до войны, рассказали эксперты, принявшие участие в виртуальной конференции по проблемам семьи и брака в арабском мире.Конференция организована Международным институтом семьи в Дохе."В арабских и мусульманских странах в целом за последнее время возраст вступления в брак увеличился на девять лет по экономическим причинам, нестабильности, даже в таких консервативных странах, как Саудовская Аравия, Кувейт женщины стали вступать в брак не раньше 26 лет, в Ливане - с 28 лет. Причина увеличения брачного возраста даже в странах, где сильны религиозные традиции, также кроется в глобализации, миграции, в том числе из сельской местности в города, изменении структуры семей и повышении уровня образования", - отметил профессор факультета демографии Тегеранского университета Мухаммед Аббаси-Шавази.Его мнение поддержал декан факультета социальных наук Кувейтского университета и эксперт по семейным вопросам Хаммуд аль-Кашан. По данным аль-Кашана, в Кувейте 33% мужчин и 21% старше 30 лет в настоящее время остаются неженаты, все больше молодых людей начинают рассматривать возможность вступления в брак только с 26 лет. "Дело в повышении уровня образования. Женщина в арабском мире перестала принадлежать мужчине, у нее все больше прав и свобод, это влияет на стремление создать и поддерживать семью", - сказал он.Однако, по словам эксперта, в ряде арабских и мусульманских стран, в первую очередь, в зонах конфликтов, где экономическая ситуация очень сложная и нет безопасности, - в Йемене, Сирии, Палестине, Ливии - возраст вступления в брак, наоборот, значительно снизился по сравнению с более благополучными временами, в отдельных местах девочек выдают замуж с 10 лет.Это подтвердила и правозащитница из Йемена Нада Ахдаль, которая смогла избежать замужества в 11 лет после самосожжения сестры, которую родители тоже пытались очень рано выдать замуж.

https://ria.ru/20210218/ragaib-1597974694.html

https://ria.ru/20210217/nikab-1597760150.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение