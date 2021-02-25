https://ria.ru/20210225/sanktsii-1598998864.html

Евросоюз продлил санкции против Белоруссии

Евросоюз продлил санкции против Белоруссии

Европейский союз сообщил о продлении на год действия санкций против Белоруссии. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:57

2021-02-25T19:57

2021-02-25T21:09

евросоюз

в мире

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз сообщил о продлении на год действия санкций против Белоруссии.Там подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией в республике и предупредили, что рассмотрят новые санкции "в связи с продолжающимся неуважением основных прав и свобод, репрессиями против белорусского народа и гражданского общества со стороны властей".Сегодня под действием трех санкционных пакетов находятся 88 физических и семь юридических лиц. Страны ЕС обвинили ряд белорусских чиновников в насилии над протестующими и фальсификации итогов президентских выборов. Под ограничения попал и президент Александр Лукашенко.Физлицам, попавшим в черные списки, запрещено въезжать в ЕС, их счета должны быть заморожены. Также европейские компании не могут передавать деньги находящимся под ограничениями.Белорусская оппозиция добивается расширения санкций.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

белоруссия

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2021

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евросоюз, в мире, белоруссия