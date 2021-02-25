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Евросоюз продлил санкции против Белоруссии
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии
Европейский союз сообщил о продлении на год действия санкций против Белоруссии. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:57
2021-02-25T19:57
2021-02-25T21:09
евросоюз
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белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Европейский союз сообщил о продлении на год действия санкций против Белоруссии.Там подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией в республике и предупредили, что рассмотрят новые санкции "в связи с продолжающимся неуважением основных прав и свобод, репрессиями против белорусского народа и гражданского общества со стороны властей".Сегодня под действием трех санкционных пакетов находятся 88 физических и семь юридических лиц. Страны ЕС обвинили ряд белорусских чиновников в насилии над протестующими и фальсификации итогов президентских выборов. Под ограничения попал и президент Александр Лукашенко.Физлицам, попавшим в черные списки, запрещено въезжать в ЕС, их счета должны быть заморожены. Также европейские компании не могут передавать деньги находящимся под ограничениями.Белорусская оппозиция добивается расширения санкций.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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евросоюз, в мире, белоруссия
БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости.
Европейский союз сообщил о продлении на год действия санкций против Белоруссии
.
"Совет решил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных официальных лиц за репрессии, запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов Белоруссии, а также в отношении причастных к фальсификации выборов", — говорится в заявлении ЕС.
Там подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией в республике и предупредили, что рассмотрят новые санкции "в связи с продолжающимся неуважением основных прав и свобод, репрессиями против белорусского народа и гражданского общества со стороны властей".
Сегодня под действием трех санкционных пакетов находятся 88 физических и семь юридических лиц. Страны ЕС обвинили ряд белорусских чиновников в насилии над протестующими и фальсификации итогов президентских выборов. Под ограничения попал и президент Александр Лукашенко
.
Физлицам, попавшим в черные списки, запрещено въезжать в ЕС, их счета должны быть заморожены. Также европейские компании не могут передавать деньги находящимся под ограничениями.
Белорусская оппозиция добивается расширения санкций.