https://ria.ru/20210225/sanktsii-1598970615.html

США ввели санкции против экс-генпрокурора Словакии

США ввели санкции против экс-генпрокурора Словакии

США внесли в санкционные списки экс-генпрокурора Словакии Доброслава Трнку в связи с подозрениями в коррупции, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:26

2021-02-25T17:26

2021-02-25T17:26

энтони блинкен

словакия

сша

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США внесли в санкционные списки экс-генпрокурора Словакии Доброслава Трнку в связи с подозрениями в коррупции, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен."Сегодня я объявляю о внесении в санкционные списки бывшего генерального прокурора Словацкой Республики Доброслава Трнки за причастность к крупной коррупции", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепартаментом.Кроме того, санкции будут введены в отношении его сына Якуба Трнки. Отныне им будет закрыт въезд в США, говорится в заявлении.В конце декабря 2019 года полиция выдвинула обвинения в адрес бывшего генпрокурора, ему, в частности, инкриминируется сотрудничество с крупным теневым бизнесменом Марианом Кочнером, который в настоящее время проходит по делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты в качестве заказчика преступления. Кроме того, Трнка подозревается в том, что умышленно не заводил уголовные дела по ряду иных преступлений. Он был задержан в январе 2020 года, однако на следующий день отпущен.

https://ria.ru/20210225/sanktsii-1598855721.html

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энтони блинкен, словакия, сша, в мире