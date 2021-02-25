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США ввели санкции против экс-генпрокурора Словакии
США ввели санкции против экс-генпрокурора Словакии
США внесли в санкционные списки экс-генпрокурора Словакии Доброслава Трнку в связи с подозрениями в коррупции, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:26
2021-02-25T17:26
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США внесли в санкционные списки экс-генпрокурора Словакии Доброслава Трнку в связи с подозрениями в коррупции, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен."Сегодня я объявляю о внесении в санкционные списки бывшего генерального прокурора Словацкой Республики Доброслава Трнки за причастность к крупной коррупции", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепартаментом.Кроме того, санкции будут введены в отношении его сына Якуба Трнки. Отныне им будет закрыт въезд в США, говорится в заявлении.В конце декабря 2019 года полиция выдвинула обвинения в адрес бывшего генпрокурора, ему, в частности, инкриминируется сотрудничество с крупным теневым бизнесменом Марианом Кочнером, который в настоящее время проходит по делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты в качестве заказчика преступления. Кроме того, Трнка подозревается в том, что умышленно не заводил уголовные дела по ряду иных преступлений. Он был задержан в январе 2020 года, однако на следующий день отпущен.
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энтони блинкен, словакия, сша, в мире

США ввели санкции против экс-генпрокурора Словакии

17:26 25.02.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США внесли в санкционные списки экс-генпрокурора Словакии Доброслава Трнку в связи с подозрениями в коррупции, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен.
"Сегодня я объявляю о внесении в санкционные списки бывшего генерального прокурора Словацкой Республики Доброслава Трнки за причастность к крупной коррупции", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепартаментом.
Кроме того, санкции будут введены в отношении его сына Якуба Трнки. Отныне им будет закрыт въезд в США, говорится в заявлении.
"Этот шаг не имеет целью предвосхитить или повлиять на текущие или будущие юридические разбирательства в Словакии, имеющие отношение к господину Трнке", - добавил Блинкен.
В конце декабря 2019 года полиция выдвинула обвинения в адрес бывшего генпрокурора, ему, в частности, инкриминируется сотрудничество с крупным теневым бизнесменом Марианом Кочнером, который в настоящее время проходит по делу об убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты в качестве заказчика преступления. Кроме того, Трнка подозревается в том, что умышленно не заводил уголовные дела по ряду иных преступлений. Он был задержан в январе 2020 года, однако на следующий день отпущен.
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