https://ria.ru/20210225/samolety-1598947878.html

Россияне рассказали о том, как относятся к еде на борту самолета

Россияне рассказали о том, как относятся к еде на борту самолета

Более трех четвертей россиян, принявших участие в опросе сервиса для планирования путешествий, хотели бы, чтобы питание на борту было включено в стоимость... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:00

2021-02-25T17:00

2021-02-25T17:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более трех четвертей россиян, принявших участие в опросе сервиса для планирования путешествий, хотели бы, чтобы питание на борту было включено в стоимость билета, сообщает OneTwoTrip. В исследовании приняли участие 4 965 человек. Оказалось, что для большинства важно, чтобы кейтеринг был включен в цены перелета — так считают 75,7 процента респондентов. При этом почти 38 процентов опрошенных предпочли бы иметь возможность заказывать платное питание, а не получать стандартную еду. Более 71 процента респондентов хотели бы, чтобы их кормили даже на коротких рейсах. Готовы обойтись без еды пару часов только 21,3 процента опрошенных, остальным же все равно. Интересно, что чаще других перекусить в путешествии хотят молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет — 82,4 процента из них отметили, что питание удобно и на коротких перелётах. Чаще всего путешественники выбирают курицу: ее предпочитают 67,1 процента опрошенных, 16 процентам нравится рыба, 8,2 процента отдельно заказывают специальное питание, а 3,7 процента респондентов обычно берут блюда из платного меню. Совсем не едят на борту, даже если есть такая возможность, пять процентов участников исследования.Большинство путешественников (61 процент респондентов) сходятся во мнении, что качество и вкус блюд зависят от авиакомпании. Всегда довольны предлагаемым питанием 28,3 процента, каждого десятого (10,7 процента) никогда ничего не устраивает.Правда, любят еду на борту в первую очередь за возможность отвлечься во время полета. Впрочем, хвалят и разнообразное меню, и размер порций.Недовольство питанием чаще всего объясняют именно тем, что оно не нравится на вкус — так ответили 64,4 процента опрошенных.

https://ria.ru/20200625/1573390763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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