https://ria.ru/20210225/sakhalin-1598917670.html
На Сахалине спасатели сняли со льдины почти 40 рыбаков
На Сахалине спасатели сняли со льдины почти 40 рыбаков
Сахалинские спасатели сняли с оторвавшейся льдины 39 рыбаков-любителей, сообщается на сайте правительства Сахалинской области. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:48
2021-02-25T13:48
2021-02-25T15:24
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. Сахалинские спасатели сняли с оторвавшейся льдины 39 рыбаков-любителей, сообщается на сайте правительства Сахалинской области.ЧП произошло в пяти километрах севернее села Стародубское, на реке Найбе, впадающей в Охотское море. Из-за отжимного ветра в ста метрах от берега образовалась трещина шириной от полуметра до метра. В это время на льду было около 1,3 тысячи человек, большинство из них выбрались самостоятельно.На помощь остальным пришли спасатели Сахалинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда имени Полякова и спасательного поста Долинского района. К 21:00 по местному времени (13:00 мск) лодки и судно на воздушной подушке "Хивус" доставили на берег 39 рыбаков, медицинская помощь никому из них не потребовалась."Хивус" завершил обследование ледового поля. Рыбаков не обнаружено. Автомобилей на береговой линии нет. Пострадавших нет", — сообщили в правительстве.Там добавили, что, по словам рыбаков, в трещине утонули два снегохода.
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охотское море, сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости.
Сахалинские спасатели сняли с оторвавшейся льдины 39 рыбаков-любителей, сообщается на сайте
правительства Сахалинской области
.
ЧП произошло в пяти километрах севернее села Стародубское, на реке Найбе, впадающей в Охотское море. Из-за отжимного ветра в ста метрах от берега образовалась трещина шириной от полуметра до метра. В это время на льду было около 1,3 тысячи человек, большинство из них выбрались самостоятельно.
На помощь остальным пришли спасатели Сахалинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда имени Полякова и спасательного поста Долинского района. К 21:00 по местному времени (13:00 мск) лодки и судно на воздушной подушке "Хивус" доставили на берег 39 рыбаков, медицинская помощь никому из них не потребовалась.
"Хивус" завершил обследование ледового поля. Рыбаков не обнаружено. Автомобилей на береговой линии нет. Пострадавших нет", — сообщили в правительстве.
Там добавили, что, по словам рыбаков, в трещине утонули два снегохода.